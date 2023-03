«No me voy a ir aunque me pongan 100 alacranes»: Viceministra acusa a la Gobernación de poner un escorpión en su oficina

“No puede ser que quieran intimidarme, asustarme, no me voy ir de Santa Cruz ni aunque me pongan 100 alacranes», dijo la viceministra.

Eduardo Ruilowa

Fuente: El Deber Luego del deceso del menor de edad picado por un alacrán en Santa Cruz, se generó la polémica entre la Gobernación y el Gobierno nacional. Este miércoles, en medio de llanto e impotencia, la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, acusó a las autoridades departamentales de dejar un alacrán en su oficina y atentar contra su vida.

“Están colocando alacranes en la oficina donde me estoy reuniendo, ustedes han verificado en vivo, ese alacrán lo ha visto mi secretaria. Acabamos de llegar para mi entrevista en vivo, cómo puede ser que aparezca un alacrán acá”, cuestionó Hidalgo.