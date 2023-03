“Nos sentimos traicionados”: senadora del MAS exige a Luis Arce cumplir proyectos para Potosí

La legisladora reveló que su persona apoyó al presidente Arce en varios pasajes coyunturales y ahora Potosí no recibe la ayuda del mandatario.

“Estamos realmente indignados, hasta el momento no hay nada, ni los ministros, ni nada. Nos sorprende porque, hemos hecho campaña junto al hermano presidente Lucho, yo soy senadora, hemos luchado y hoy no nos escucha, nos sentimos traicionados, yo me siento traicionada porque las bases a mí me exige (…) Está en sus manos del presidente Lucho dar una solución”, declaró la senadora quien cumple tres días de huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Además, la senadora oficialista denunció que una dirigente que se encontraba en la toma pacifica de la planta Industrial de Cloruro de Potasio y Piloto de Carbonato de Litio, fue desalojada de manera violenta.

“Nosotros respondemos a organizaciones sociales, cada uno de nosotros y nuestras bases han tomado una planta de Llipi (Potosí), de manera pacífica; sin embargo, nos comunican que personal de la planta han pretendido atropellar a nuestra dirigente Gladis Rocha”, agregó.

Según los legisladores, el mandatario sentó compromisos sobre estas obras. En ese contexto, anunciaron que continuarán con la medida de presión hasta que obtengan respuestas de Arce y sus colaboradores.