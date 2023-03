Oscar 2023: Avatar; el camino del agua, gana en la categoría Mejores Efectos Visuales

Avatar: el camino del agua en la categoría de Mejores Efectos visuales. El equipo está conformado por Daniel Barrett, Joe Letteri, Richard Baneham y Eric Saindon.

Avatar: The Way of Water gana a Mejores Efectos Visuales

El Premio Oscar a Mejores Efectos Visuales fue, sin duda, para Avatar: The Way of Water .

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barret, se empeñaron en un trabajo impecable para Avatar 2 desde la primera entrega.

Este domingo 12 de marzo de 2023, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, se llevan a cabo los Premios Oscar 2023 .

Esta 95 edición de los Premios Oscar 2023 , organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocerá las películas estrenadas en 2022.