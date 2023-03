Periodista denuncia que fue secuestrado por jefe de inteligencia policial

Fuente: lostiempos.com

Ruth relató, durante una conferencia de prensa, que la noche del 28 de febrero aceptó reunirse con el citado jefe policial, quien le pidió retirar de la página de Facebook del programa una noticia referida a la denuncia presentada por un empresario minero contra Pacheco.

Según la denuncia contra el jefe policial, el empresario sufrió una extorsión por medio millón de dólares a cambio de la devolución de botellas de mercurio destinadas a la extracción aurífera y que dicho químico estaba en calidad de decomisado.

«Pacheco me llamó en reiteradas ocasiones. Como tengo mi oficina cerca del comando policial, acepté reunirme con él. Charlamos en mi camioneta y me ofreció plata por quitar (retirar) de redes sociales la denuncia del empresario minero, pero respondí que no aceptaba dinero y le dí la opción de entrevistarlo para publicar su versión. Luego hizo aparecer dos mil dólares en la camioneta, llegaron otros policías y me detuvieron», explicó el periodista.

La versión fue conocida tras la difusión de una grabación con el diálogo entre el periodista y el jefe de inteligencia, y que según Ruth fue realizada por el uniformado.

En ese registro de audio se escucha que Ruth acepta retirar la publicación y el jefe policial pide que sea de inmediato. «Yo no manejo ese material, son otras personas, así que dame tiempo», se escucha decir a Ruth.

El periodista indicó que estuvo detenido durante cinco horas, pero nadie le tomó declaración, en tanto que su camioneta fue requisada sin la presencia de fiscales. Al no existir denuncia en su contra, Ruth fue liberado en la madrugada del 1º de marzo.

Durante la conferencia de prensa, Ruth anunció que evaluará con sus abogados la presentación de una demanda contra los responsables de su detención.

El diario El Deber informó que tras los hechos, el mayor de Policía Jesús Erland Pacheco, fue alejado de sus funciones.