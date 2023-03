Persiste bloqueo de carreteras en Potosí; afines al MAS piden reunión con el presidente Arce

La dirigente dijo que la medida de presión es indefinida y advirtió que en caso de que no sean escuchados, radicalizarán sus protestas.

Bloqueo en la carretera hacia Tupiza. Foto: Interactiva

Fuente: noticiasfides.com

En Potosí persisten al menos tres puntos de bloqueo hacia Oruro, Tupiza y Chuquisaca por organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), exigen una reunión con el presidente Luis Arce para que atienda en persona las demandas, entre ellas el tema de la industrialización del litio.

Nosotros no hemos tenido respuesta por parte del ministro de Hidrocarburos y vemos que no es interlocutor válido, queremos una reunión con nuestro Presidente. Vamos a mantener las movilizaciones hasta que seamos escuchados, queremos aclarar que no estamos en contra del hermano presidente”, informó a la ANF la secretaria ejecutiva de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), Yamile Cruz.

Desde el viernes organizaciones sociales de diferentes regiones bloquearon esas vías en demanda de proyectos para su región, entre ellos la planta refinadora de zinc, industrialización del litio, doble vía Potosí- Sucre, doble vía Potosí-Oruro, puesta en marcha de la fábrica de cemento y otros.

La dirigente afirmó que enviaron en reiteradas ocasiones notas al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, para sostener una reunión y que se les informe sobre el proceso de industrialización del litio, pero no fueron atendidos.

