¿Qué es Fitch Ratings y qué significa que Bolivia tenga una calificación ‘B-’?

Según datos que proporciona la propia compañía, las notas a largo plazo se miden con la escala alfabética de ‘AAA’ a ‘D’, siendo la ‘AAA’ la mejor calificación y la ‘D’ la peor. Asimismo, utiliza los modificadores +/- para las categorías que existen entre ‘AAA’ y ‘CCC’, esto con el fin de otorgar calificaciones intermedias o denotar una posición relativa dentro de una categoría de calificación en particular.

“La rebaja de la calificación de Bolivia a ‘B-’ refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos de estabilidad macroeconómica”, indica el reporte de la firma internacional.

El reporte señala que la continua caída de las Reservas Internacionales las volvió vulnerables al riesgo de un shock de confianza, “que se ha materializado en las últimas semanas”, asunto que “se percibe en la pérdida de acceso al mercado de bonos externos y a la falta de perspectivas concretas de apoyo a gran escala de los acreedores oficiales”.

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), al 8 de febrero de 2023, las Reservas Internacionales son de $us 3.538 millones, de los cuales $us 372 millones estaban en divisas, cifra que es inferior a lo registrado en la primera semana de enero, cuando se contaba con $us 703 millones en divisas en las cuentas del ente emisor.