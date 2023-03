Renuncia el funcionario que retiró la silla a Evo, por presión de seguidores del exmandatario

El director de Cultura y Deporte de la Alcaldía de Uncía, Martín Choque, renunció ayer a su cargo por presión de los seguidores de Evo Morales, al que le retiró la silla el pasado jueves en el palco principal del Festival de Qhonqhota.

“Presento mi renuncia por motivos de cuidar y precautelar mi vida y mi salud y la de mi familia, velando siempre por el desarrollo de nuestro Municipio de Uncía”, señaló Choque en su carta de renuncia.

El alcalde Zenón Yucra, en una entrevista con Erbol, confirmó que Choque presentó su renuncia por las amenazas en su contra por parte de seguidores de Morales y agreó que que, pese a ello, se registraron protestas en Uncía.

Dijo que algunas personas del ayllu Puraca y la “vieja rosca del MAS” provocaron zozobra en Uncía, con la toma de la Alcaldía y la retención de funcionarios. Agregó que, además, se instaló un bloqueo en la carretera Diagonal Jaime Mendoza.

En ese marco, el Alcalde dijo que Choque se encuentra desaparecido y declarado en la clandestinidad: “No sabemos dónde se encuentra”, agregó.

Por eso mismo, pidió al Ministro de Gobierno que se otorgue garantías para la seguridad de Choque y al él mismo.

“Si el Martín está en la clandestinidad, puede pasar lo mismo conmigo, si no con los concejales (…) No podemos mirar de palco”, lamentó Yucra.

– Choque deja Uncía –

Choque confirmó que su esposa perdió el bebé “por el susto” y las agresiones en Cala Cala.

“Ya no estoy ahí. Estoy por el lado de Oruro para buscar un médico porquemi señora necesita ayuda para curar la hemorragia y luego la limpieza”, afirmó Choque en declaraciones al diario El Deber. “Tengo dos hijos y nos fuimos para resguardarnos y eso es lo único que me importa”, afirmó y pidió no revelar su paradero por temor a más represalias.