Santa Cruz: “He vuelto a nacer”, relata la mujer salvada de morir ahogada por un joven tras las lluvias

Fuente: Unitel

María Esther Morales describe lo que vivió el viernes como un milagro. Ese día, cuando una lluvia- de solo algunas horas- inundó la ciudad, la mujer cayó en un canal de drenaje y corría el riesgo de ahogarse. Sin embargo, fue rescatada por un joven, para entonces un completo desconocido.

“Desde el momento que me zambulló el agua ya no supe más. Me desesperé y luego me solté, no supe más”, contó sobre lo ocurrido.

En un video que circula en las redes sociales se puede ver cómo la mujer cae en un canal de drenaje y en medio de la lluvia es salvada por un joven, quien fue identificado como Adrián Flores Bascopé.

La mujer relató que la mañana del viernes, en medio de la torrencial lluvia, bajó de un microbús y cuando estaba cruzando la calle cayó y luego fue arrastrada por el agua hasta un canal de drenaje.

“Esta sería otra historia si el joven no me ayudaba, el único (que me ayudó). Me siento otra, he vuelto a nacer”, expresó la mujer este sábado, un día después de ese momento, que gracias a la acción del joven no se convirtió en una tragedia.

“No me canso de darle un abrazo”, dice la mujer, aún conmovida, luego de que este sábado se reencontró con “su ángel de la guarda”, como ella lo llama.

Bascopé es un joven que estudia y trabaja. Él cuenta que vio a la mujer caer en el canal y segundos después solo volvió a observar su pie, por lo que decidió saltar desde el puente para rescatarla con urgencia.

“Si ven a una persona en emergencia, ayúdenle en vez de grabar”, reflexionó el joven.