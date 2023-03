“Se lo querían llevar” y “no te metas chota”: lo que contaron los testigos de la golpiza a diputado

Esas personas, según el relato, se dirigieron al Vicepresidente de la brigada, Juan José Torrez, a quien le espetaron: “A vos te estamos buscando, Abelardo”. No obstante, Torrez les dijo “por favor desocupen la sala, no está aquí el Presidente, retírense, estamos sesionando”.

El testigo comenta que esas personas también lo buscaban para agredirlo, pero que tuvo la fortuna de no ser reconocido. “Yo fui testigo ocular, incluso buscaban a mi persona para agredirme también, lo cual no me reconocieron, es por eso que no fui agredido”, manifiesta.

Al ver que el susodicho no estaba en el hemiciclo, el grupo salió para dirigirse a otra sala reuniones, donde se consumó la agresión al legislador. El testigo cuenta que agredieron a Colque con “palos, patadas y puñetes” y notó que los atacantes tenían la intención de llevarse al diputado, por lo cual junto a otros intervino para evitarlo. “Se lo estaban por secuestrar”, indica.

Después de que las personas salieron del hemiciclo, la testigo escuchó que, en otro ambiente, mujeres pedían auxilio a gritos. Fue entonces que corrió al lugar y cuando salió, notó que el grupo se quería llevar al diputado Colque, a quien vio ensangrentado. “En lo que he salido vi que se lo querían llevar toda la turba al señor Abelardo, él estaba todo ensangrentado, todo golpeado estaba”, detalla.

Testigo 3: “No te metas chota”

La testigo 3 (R.A.G.) estaba la secretaría y relata que sintió ingresar pasos fuertes, debido al sonido de los pasos en el machinbre. Vio que se trataba de “mucha gente”. Observó que el grupo, primero, entró al hemiciclo. Ella corrió y le dijo a una de las mujeres: “espéreme un momento aquí, se lo vamos a habilitar un ambiente para que pueda reunirse con el Presidente”.

Sin embargo, como las ventanas no tienen cortinas, el grupo vio a Colque en reunión y una de las señoras dijo “allá está, allá está”. La testigo afirma que se paró en la puerta de esa otra sala, y que les dijo que no podrían pasar. No obstante, la empujaron, ingresaron a la fuerza y comenzaron a agredir a Colque.

La testigo señala que no supo qué hacer y en un momento dado vio al diputado en el piso, ensangrentado. Con todo, decidió correr al hemiciclo y gritó a los que estaban sesionando: “le estaban pegando al jefe”. Cuando retornó, desde la puerta les instó a los agresores: “ya no le peguen”, pero una de las mujeres le lanzó una advertencia: “Después ha salido la señora que estaba de pollera cargada de un bebe, y la señora vestida de negro, una de las dos me dijo ‘no te metas chota’”.