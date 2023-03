Sosa culpa a Jhonny por deterioro de obras y UCS le encara ‘fracasos’

Angélica Sosa denunció descuido y abandono a la ciudad. Piden a la exalcaldesa no victimizarse y no desviar la atención sobre los hechos de corrupción en su contra

Karem Mendoza

Fuente: El Deber

Al menos tres obras estarían “sin mantenimiento y abandonadas” por la gestión del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, según la ex burgomaestre Angélica Sosa, quien en una nueva carta desde el penal de Palmasola cuestionó los procesos en su contra y afirmó que con ellos tratan de “distraer la atención” del “abandono” que se siente en la ciudad.

“Haga el bien, Jhonny, porque haciendo maldades el pueblo no lo va a perdonar por abandonarlo, la omisión de deberes en una epidemia es un atentado a la salud, un delito. Lo extraño resulta que a usted no lo citan, no lo investigan, cree que engaña a todos y no engaña a nadie, por eso los vecinos donde lo ven le reclaman porque por dedicarse a las maldades ha vuelto a abandonar a la población”, dice el último párrafo de la carta firmada Sosa y que está acompañada por dibujos del antes y después de las obras.

Entre las construcciones citadas por la exalcaldesa están los hospitales municipales construidos en la gestión de Percy Fernández, el Parque Lineal Mutualista y un sistema de canales de drenaje.

“En semejante epidemia y desastre, no se ve al Alcalde todos los días en los hospitales, en la limpieza de la ciudad, en el mantenimiento de la infraestructura municipal”, cuestionó.

Desde Unidad Cívica Solidaridad (UCS) negaron alguna negligencia y aseguraron que los “elefantes blancos” supuestamente construidos en la gestión de Sosa derivaron en las seis denuncias de corrupción.

En contacto con EL DEBER, el concejal Maykol Negrette aseguró que cumplen con los planes anuales y que pudieron estabilizar la economía “quebrada” que heredaron para atender las demandas de los vecinos. Adelantó que este año están en camino “las grandes obras” para Santa Cruz.

“Nosotros tenemos una planificación distinta a la gestión que tuvo la señora Sosa, una gestión nefasta donde hubo elefantes blancos y que desataron los escándalos de corrupción por los que ella está en Palmasola”, enfatizó el concejal.

Sobre los procesos y la persecución judicial de la que acusó Sosa a Fernández por las cuatro audiencias del viernes, el vocero de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, consideró que la exalcaldesa trata de victimizarse con la publicación de cartas. Aclaró que la programación de audiencias es tuición del Ministerio Público.

“El objetivo principal del alcalde es recuperar los recursos robados al municipio”, manifestó.