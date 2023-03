Tras ocho años de prisión, dan detención domiciliaria a Elvira Parra por el caso Fondo Indígena

El jurista señaló que se logró desvirtuar los riesgos procesales sobre el peligro de obstaculización y la conducta reiterativa.

“Ella no cuenta con un proceso, sino varios procesos, bajo esa óptica nos negaban la solicitud, es un riesgo procesal que no se puede desvirtuar hasta emitir una sentencia. La conducta reiterativa viene de un solo proceso que se le instauró a ella y el actor era solo el Fondo Indígena, no había otros actores, no correspondía ya seguir con las medidas que pesaban en su contra”, señaló.

Gonzales además indicó que la salud de la exdirectora del Fondo Indígena estaba siendo afectada por las enfermedades que padece y que se temía que su estado se complique, al igual que el exdirector Marco Aramayo, que falleció tras siete años de prisión.

“Está un poco delicada de salud, le está afectando a la vista la diabetes y la hipertensión arterial también le afectó muchísimo la salud, ese fue otro de los fundamentos que ayudó. Recordemos que el señor Marco Aramayo falleció por una diabetes que él tenía, esta enfermedad ha ido consumiéndole debido a la mala alimentación del centro donde él estaba detenido, pasábamos por la misma preocupación con la señora Elvira Parra, la comida no es la adecuada para una persona que está en esas condiciones”, subrayó.

El abogado de Parra indicó que sobre su defendida pesan 180 causas en diferentes departamentos del país y detalló que en Beni son tres, en Oruro cinco, en Potosí cinco, en Santa Cruz seis y en La Paz más de 150.

Parra estuvo detenida en el centro de Obrajes, en La Paz, durante dos años y dos meses, desde marzo de 2015, luego fue traslada al penal de Palmasola de Santa Cruz en mayo de 2022 y retornó a la urbe paceña en enero de este año.