Urge una Ley de Hidrocarburos en Bolivia para atraer inversiones privadas en exploración

David Maygua

Fuente: El Deber

“Es muy importante cambiar la ley porque de esa manera se podrá atraer capital externo porque YPFB no tiene dinero para inversiones. Se había comprometido $us 1.500 millones en un quinquenio y en el periodo 2021-2022 se invirtió $us 247 millones y al paso que se va no lograr alcanzar ese monto” dijo el economista y asambleísta departamental por Unidos, Luis Lema.