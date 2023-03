VIH: El 18% de los casos recaen en adolescentes

En lo que va de 2023 se notificó a cuatro menores de entre 11 y 19 años en Chuquisaca



En promedio histórico, el 18% de los casos del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Chuquisaca corresponde a adolescentes, según datos del Programa ITS/VIH/SIDA del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que espera los números de marzo para reactivar la alerta naranja, de confirmarse un incremento inusitado de positivos.

“Del total de casos que tenemos de 1991 a la fecha, el 18% fueron o son adolescentes al momento del diagnóstico”, informó a CORREO DEL SUR el responsable del Programa, José Armando Sandoval.

La afectación a los adolescentes –considerados como tales entre los 11 y los 19 años de edad– obliga a las autoridades de salud de Chuquisaca a centrar las actividades de prevención en estos grupos poblacionales.

En lo que va de 2023, cuatro adolescentes fueron diagnosticados con el VIH, lo que significa un 15% del total de positivos diagnosticados a nivel de todas las edades.

“Comparado con el promedio de todas las gestiones, del (año) 91 a la fecha, estaríamos reduciendo la casuística”, apuntó Sandoval al denotar (ver infografía) que en 2013, 2015, 2016 y 2020 hubo un incremento notorio de positivos. “La cuarta parte de los casos que diagnosticábamos eran adolescentes”, lamentó.

La autoridad señaló que la prevención tendrá un mayor impacto cuando se incluyan en la currícula educativa los temas de planificación familiar, uso de preservativos e información sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

CURRÍCULA EDUCATIVA

Por ahora, en la currícula se aborda la educación sexual desde las materias de Biología, Psicología y Religión, pero con algunos sesgos en cuanto a la información sobre estos temas de prevención directa del VIH.

“En algunas unidades educativas, por cuestiones de amplitud y prejuicios de los maestros, antes no se abordaba. (Ahora) la Educación Integral para la Sexualidad es un área compleja que apunta a procesos de interacción social y no como algunos papás lo confunden, como métodos anticonceptivos, como prevención del embarazo; no así, específicamente”, indica el director departamental de Educación, Juan Sacari.

La autoridad educativa señaló que con estos contenidos se busca dar respuesta a problemas de relevancia social como los embarazos adolescentes, los abortos, la deserción escolar y la violencia en los noviazgos.

SITUACIÓN GENERAL

Bolivia se encuentra en zona de epidemia con relación al VIH. En Chuquisaca, hasta la fecha, se notificaron 27 casos. “La mayoría son varones, estamos hablando de más del 70% de los casos que son varones (…) El 69%, es decir 7 de cada 10, son jóvenes de 15 a 29 años de edad”, detalló Sandoval.

Por otro lado, los 18 casos diagnosticados hasta febrero son asintomáticos, uno estuvo en estadio SIDA y falleció hace poco con una co-infección de tuberculosis VIH. Por eso, las autoridades exhortan a quienes hayan iniciado su vida sexual a realizarse la prueba de esta enfermedad cada año.

“Más de la mitad de los casos que se diagnostican de manera tardía fallecen el mismo año”, alertó el Responsable del Programa ITS/VIH/SIDA.