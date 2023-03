Wilstermann paga a Gary Soria para viabilizar las elecciones

Fuente: lostiempos.com

“Anunciar a toda los hinchas de Wilstermann que, finalmente, luego de un largo proceso de negociación, hemos logrado cerrar y zanjar esta crisis que se ha venido dando en los últimas semanas”, dijo Pereira en conferencia de prensa en La Paz.

Con este acuerdo según Pereira, se dieron los “primeros pasos para que se allane una vía de solución. Esto está en consideración de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Esperemos que estas soluciones que hemos planteado entre ambas partes, respondan a la norma y puedan dar curso a las elecciones, que es lo más importante, aunque es un poco complicado pedirle a la FBF que sean este fin de semana, pero esperamos que sea la próxima semana”, explicó Pereira.

El representante legal también señaló que aguarda que con este acuerdo se puedan “superar todos los temas que han terminado afectando en la parte deportiva, como ser las inhabilitaciones de los jugadores (Julián Velázquez y Gabriel Esparza) y el técnico (Cristian Díaz) y que ojalá en las siguientes horas podamos tener buenas noticias al respecto”.

Aunque ni Soria ni Pereira quisieron dar mayores detalles sobre el acuerdo arribado ayer, se conoce que la directiva transitoria pagó los 120 mil dólares que exigía Soria para así viabilizar las elecciones y dar de alta a los jugadores y el DT suspendidos temporalmente.

Soria aseguró, además, que está “predispuesto para apoyar al club, hasta el momento que se den las elecciones. Tampoco habrá un vacío legal, porque mi persona podrá ayudar en el tema legal”.

Sobre el monto que el club le pagó ayer volvió a señalar que sólo está recuperando parte de su inversión que, según él, supera el medio millón de dólares.

“Que me hagan una auditoría, yo he pedido, porque la gente piensa que estoy pidiendo un dinero que no es mío. Sin embargo, el dinero que pedí es una parte que aporté al club”, señaló Soria y recalcó que, tras una auditoría, espera que se le devuelva el resto de su aporte.

Sobre la acusación de falsificación de las firmas, Soria no quiso hablar acerca del tema. Dijo que los acuerdos a los que se llegaron son confidenciales.

El Rojo espera que el acuerdo sea aceptado por la Comisión Electoral FBF y dé a conocer una nueva fecha para las elecciones.

Buscan rivales para partidos amistosos

Si bien el plantel de Wilstermann aprovechará el receso por la fecha FIFA para lograr mejoras en la parte física con una minitemporada, esperan jugar unos dos partidos amistosos antes del reanudación de los campeonatos a inicios de abril.

El Aviador tendrá al menos tres semanas sin competencia, por eso buscan cotejos amistosos.