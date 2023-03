YLB: Tenemos 20 años para aprovechar e industrializar el litio, al final del plazo bajará la demanda

Fuente: ABI

Bolivia tiene alrededor de 20 años para aprovechar y captar ingresos por la exportación de litio, el metal liviano que tiene una gran demanda en el mundo para la producción de baterías, afirmó este lunes el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos.

“Tenemos 20 años para aprovechar estos recursos e industrializarlo en el país. La ventana de tiempo está definida, es ahora que tenemos que explotar porque han subido los precios, justamente, por la demanda mundial. Si esta demanda no se puede satisfacer, las tecnologías van a tender a otro tipo de elementos”, advirtió en una entrevista con Fama, Poder y Ganas.

El litio es más liviano y posee mayor densidad energética, lo que la pone a la cabeza de todos los otros metales con los cuales se pueden fabricar baterías. Pasó de cotizar $us 4.450 la tonelada en 2012 a $us 17.000 en 2021 y a $us 78.032 en 2022.

No obstante, Ramos explicó que en el último tiempo las baterías de sodio han empezado a ingresar al mercado mundial, aunque no son muy utilizadas “porque son muy pesadas y para la electromovilidad no es eficiente”.

Claro que la tendencia global apunta a diversificar la materia prima, para la producción de baterías. Ramos insistió en que “tenemos 20 años estratégicamente, de manera clave, para poder generar la mayor cantidad de recursos y de producción”.

Consideró que luego de ese periodo “va a empezar a bajar la demanda, porque también el litio se recicla, entonces, si tiene esa capacidad poco a poco va a bajar la demanda”.

En consecuencia y ante el paro convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Ramos pidió que se den “cuenta que cualquier retraso que pueda tener YLB en el desarrollo de sus actividades, es un retraso para todo el país y para toda la población”.

Para acelerar el proceso de industrialización, el presidente de YLB firmó el 20 de enero un convenio con el representante del consorcio chino CBC (CATL BRUNP & CMOC), Qinghua Zhou, para la instalación de dos plantas con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de Potosí y Oruro, con una inversión superior a los $us 1.083 millones.

Ramos aseguró que CBC es la primera de varias empresas que operarán en la industria del litio de Bolivia.

“Tenemos las mayores reservas del mundo, por tanto, estamos en la capacidad de poder trabajar con varias empresas”, señaló y anunció, sin ahondar en detalles, que “vamos a firmar con más empresas convenios para avanzar porque no podemos depender de una sola tecnología”.

Bolivia posee la mayor cantidad de recursos cuantificados de litio del mundo: 21 millones de toneladas métricas solo en el Salar de Uyuni (Potosí). Con ello está por encima de Argentina (19 millones de toneladas métricas) y Chile (9 millones de toneladas métricas).

“Los 21 millones nos ponen a la cabeza de los recursos a nivel mundial, nosotros somos el país que mayor cantidad de litio tiene en su salar”, aseguró.

A diferencia de la extracción tradicional del litio con la evaporación, que toma entre un año y año y medio, con la tecnología EDL esto se “reduce a horas”.

Además, de acuerdo con Ramos, las plantas que CBC instalará en Uyuni y Coipasa son modulares, porque permitirán adicionar más equipos para ampliar la producción.

Si bien la meta del Gobierno era llegar a producir 40.000 toneladas de carbonato de litio, con las dos plantas se producirá un total de 50.000 toneladas.

De acuerdo con las previsiones de YLB, el año 2025 el país captará ingresos por $us 1.500 millones, cifra que irá en ascenso los años sucesivos como efecto de una mayor producción.

