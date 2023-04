A dos días de que se cumplan 4 meses de la detención preventiva de Camacho, buscan ampliarla; la audiencia está fijada para el miércoles 26

Nina señaló que se amplían también otros cinco delitos.

A decir de Nina, Terceros, un general de la Fuerza Aérea, supuestamente recibió dinero de personas particulares, lo que, presuntamente, demuestra “el comportamiento reticente en no permitir el fuero del expresidente Evo Morales”. El abogado indicó que se determinará la complicidad que pueda existir entre otros jefes militares.

“A nosotros nos llama mucho la atención que se haga una ampliación de imputación formal en contra de dos personas, porque se ha ampliado la imputación formal en contra de Gonzalo Terceros que era, creo, un comandante de la Fuerza Aérea, si no me equivoco; pero a él no se pide ningún tipo de medida cautelar y sí al gobernador”, indicó Balcázar, desde La Paz, a DTV.