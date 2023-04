ABT y Santagro se contradicen sobre autorización para el desmonte del predio

Fuente: Unitel

Santa Cruz.- El director ejecutivo nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiroga, negó la autorización del desmonte en Santagro y señaló que el predio es tierra fiscal y pertenece al Estado

“La ABT no ha autorizado ningún desmonte, ningún plan de manejo ni de los instrumentos que tiene en su competencia. No hay plan de ordenamiento predial aprobado, no hay plan de desmonte aprobado. Santagro se ha desmontado de manera ilegal toda la superficie de la propiedad”, afirmó Quiroga.