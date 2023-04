“Always Ready, 90 años”, una pasión hecha un libro

El viernes 21 de abril fue la noche soñada de Diana Aguilar, la hija del arquitecto Iván Aguilar Murguía(+), quien fue el gestor del libro de “Always Ready, 90 años, con la banda roja en el corazón” que tuvo como coautor a Carlos D. Mesa.

Por eso, cuando subió a la testera, en el momento de la presentación del libro, en el Hotel Casagrande, Diana tuvo que esforzarse mucho para no dejarse llevar por la emoción, quería derramar unas lágrimas de emoción.

“Fue muy emocionante, en algún momento me faltó las palabras, porque sin lugar a dudas que el historiador, el que sabía las reseñas, las anécdotas, el que vivía y respiraba el fútbol era mi papá, pero él está presente en cada una de sus obras y me siento feliz que el día de hoy (viernes 21) la gente de prensa, exdirigentes y dirigentes del fútbol estén presentes para festejar una obra que fue básicamente el último de sus escritos; antes de fallecer mi papá me dejó el libro de Always Ready en la computadora, hoy es una realidad, una edición de lujo de la mano de una pluma muy elegante como es la de don Carlos Mesa y me siento muy orgullosa y feliz, quiero invitar a todas las hinchadas, sean o no de Always Ready para conocer esta historia emblemática”, afirmó la hija de Iván Aguilar, que fue la gestora de este libro y el evento de presentación del mismo, acto que requirió de un prólogo del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, quien al revisar la obra fue emocionándose al extremo de que le pidió a Diana a agregar algunas notas y datos que tenía recopilados, lo que fue aceptado de buena manera.

Mesa, igual emocionado, recordó que su fanatismo por Always Ready y los ricos datos que vio en las notas de Iván Aguilar lo llevó a involucrarse en el mismo. También reflejó que la actual realidad del club de sus amores lo emociona y hace que plasme en un libro sus sentimientos.

“Es tan increíble lo que se ha hecho en los últimos años, me gustaría ver un par de títulos más y una Copa Libertadores en su segunda fase, eso es lo que debe hacer, pero quiero ver de nuevo a Always campeón”, dijo.

La venta del libro está centralizada exclusivamente en la “Biblioteca del fútbol” de Iván Aguilar Murguía, entre Indaburo esquina Junín 1089 (celular 63097598), y en la plataforma digital del club Always Ready.