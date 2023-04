Analistas advierten que el oro alcanzará hasta fin de año

El 8 de febrero quedaban 2.592 millones de dólares en oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), según el último reporte proporcionado por el Banco Central de Bolivia (BCB). Analistas advierten que una vez promulgada la ley del oro, que permite la monetización de este metal precioso, “los recursos sólo alcanzarán hasta fin de año”. Proponen, además, otras alternativas para captar más divisas norteamericanas.

“Estimo que no llegamos a finales del año sin haber agotado las reservas de oro. Esto tiene que ver con que la ley de compra del oro 175, y que ya está vigente, pero no tuvo los efectos que se esperaban”, declaró el economista Gabriel Espinoza, exdirector del BCB. La Ley 175 fue aprobada en 2011 y el actual proyecto de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales copia el mismo texto de la 175 relacionado a la compra de oro que pueda hacer el BCB de la minería aurífera y sólo agrega la posibilidad de vender oro.

“Si la Ley 175 que está vigente -agregó Espinoza- no fue tan efectiva para facilitar al BCB la compra del oro, no lo va a hacer ahora si no se modifica el esquema de compra del oro. En realidad, lo que va a suceder es que el BCB va a poder vender libremente el oro de las reservas, pero va a comprar muy poco si no establece mecanismos que obliguen a los auríferos a venderle primero al BCB”.

Ayer, Diputados retomó el tratamiento de la ley del oro y tras una segunda votación la aprobó en grande y anoche continuó su debate en detalle.

Espinoza advierte que hay una “desesperación” del Gobierno por aprobar la ley del oro por la crisis económica que enfrenta el país. “El BCB no es el único que dejó de publicar cifras. El Ministerio de Economía dejó de mostrar datos no sólo de reservas internacionales, sino de tasa de interés, operaciones de mercado abierto, financiamiento del TGN y eso nos da una primera señal sobre el deterioro de los indicadores a todo nivel”, precisó.

Con los últimos datos publicados por el BCB , quedaban 538 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) que según Espinoza -con datos del FMI- ya fueron utilizados en su totalidad y las divisas también se agotaron. “Esta desesperación del Gobierno, por aprobar la ley del oro, tiene que ver con una falta de liquidez”.

El economista Gonzalo Chávez aseguró que en caso de que no se apruebe la ley del oro, va a continuar la escasez de dólares. “El problema es que no puede ser una sola medida”. Propuso liberar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), remunerar las cuentas en dólares para atraer un poco más de esta divisa, liberar las exportaciones de la agroindustria entre otras medidas para captar dólares.