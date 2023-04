Arce: “No nos están aprobando leyes, como si fuera un favor que me hacen a mí”

El presidente Luis Arce sostuvo que hay “algunos” legisladores que no están aprobando leyes remitidas por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La autoridad se manifestó al respecto en un ampliado departamental de sectores sociales de Potosí.

El mandatario, durante su discurso, se refirió al proyecto de una planta de zinc que anunció tiempo atrás para esa región. El Jefe de Estado aseguró que el proyecto ya está “acabado” y que queda buscar financiamiento.

“Ahora nos toca entrar a la fase de buscar financiamiento y ahí necesitamos del apoyo del pueblo potosino, porque lamentablemente, hermanas y hermanos, hay algunos asambleístas legislativos nacionales que no nos están aprobando leyes, como si fueran un favor que me hacen a mí. Esa plata tiene que ser destinada a la construcción de esta planta de zinc, que favorece a nuestros hermanos cooperativistas, a nuestros hermanos mineros. Esa plata no es para mí, hermanos, es para que nuestros hermanos puedan producir más y mejor”, señaló el Primer Mandatario, el martes.