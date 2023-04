Arce revela pacto interno en el MAS para no hablar de candidaturas hasta 2024

Fuente: Unitel

El presidente del Estado, Luis Arce, aseguró que es pronto para hablar de candidaturas por lo que no respondió si será candidato a la reelección en 2025, señaló que en este momento está dedicado a la gestión por lo que esperará para analizar el tema.

Arce reveló que hace algún tiempo, en una reunión en la que estuvieron los máximos dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), al igual que autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo de filas del oficialismo, se acordó no hablar del tema de candidaturas para las próximas elecciones generales hasta 2024, es decir un año ante de los comicios.

“Acordamos hace mucho tiempo atrás no hablar de candidaturas sino hasta 2024 y el Gobierno va a ser fiel a lo que en ese momento se acordó, no vamos a traicionar nunca un acuerdo que se hizo y vamos a abocarnos a la gestión, que cada quien haga lo que corresponde hacer y en esa reunión estuvo el vicepresidente (David Choquehuanca)”, señaló Arce en entrevista con el canal Cadena A de La Paz.

Sobre las diferencias internas al interior del MAS, el presidente señaló que no está de acuerdo con que haya divisiones en facciones que se denominan “renovadores” o “radicales” ya que considera que su partido es uno solo y se debe trabajar con un solo objetivo. Considera que las diferencias en cualquier estructura política son saludables, pero que las mismas deben solucionarse a nivel interno y “con madurez”.

“Debe haber la capacidad (de discutir las diferencias) internamente y sacar conclusiones y luego ir a defenderlas ante los adversarios políticos. Creo que hay compañeros que están cayendo en la trampa de la mediatización y no sé si por afanes individuales o por qué, pero la verdad es que no hay que tener miedo a las diferencias, lo hemos dicho en varios actos, no está mal, lo que sí tiene que haber es una unidad ideológica”, señaló.

Luis Arce no mencionó en sus palabras al líder del MAS, Evo Morales, que lleva varios meses haciendo críticas públicas a su gestión y le ha pedido públicamente que cambie a varios de sus ministros.