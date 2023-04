Fuente: https://www.paginasiete.bo

Molesto y con poca autocrítica se presentó Beñat San José en la conferencia de prensa luego del partido que perdió Bolívar por 3-1 frente a Wilstermann.

No quiso analizar las expulsiones que sufrieron los volantes Carlos Melgar y Patricio Rodríguez que a la larga perjudicaron al equipo; en cambio, no se cansó de reiterar que “así no se puede jugar al fútbol”.

“Nuestra situación es límite en todos los partidos y siempre nos quedamos con uno menos o dos como hoy, son situaciones negativas para nosotros y favorables para los demás. Lo que pasa es increíble y surrealista, en ninguna Liga del mundo se ven tantas expulsiones como sufrimos nosotros. No sé si tantas circunstacias adversas ocurrieron anteriormente”, agregó.

El entrenador español se cuidó de no lanzar sus dardos contra el VAR o los árbitros para evitar problemas en el Tribunal, pero poco le faltó para descargar toda su molestia por lo ocurrido anoche en el Siles.

“No evaluaré si hay algo en contra nuestra, eso lo dejo para los periodistas, hinchas y el club”, afirmó.

Volvió a quejarse sobre la seguidilla de encuentros que tiene que afrontar su club y mencionó que es un factor que le perjudica por el escaso tiempo de recuperación que existe.

Sobre la gente que gritó su salida de la Academia, Beñat San José apuntó que “pido a la gente que nos juzgue cuando estemos once contra once. El Bolívar genera muchas envidias y mucha gente no gusta de este proyecto, hay bolivaristas disfrazados que quieren hacer mucho daño”, cerró el entrenador.

Los celestes deben jugar el miércoles por el torneo seriado frente a Royal Pari, en La Paz.

Pese a que tiene dos expulsados, los jugadores podrán actuar en ese campeonato.