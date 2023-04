¡Beni se respeta! Libertad Gran Mamoré venció por 2-0 a Bolívar

La Fecha 7 se complementó con el encuentro entre Libertad Gran Mamoré y los paceños. Bolívar visitó al recién ascendido en la Liga boliviana y se llevó un baldazo de agua fría. Perdió no solamente el partido, sino también la posibilidad de tomar la punta del torneo.

Mauricio Panozo

Fuente: El Deber

En Beni no. Bolívar no pudo ante un ordenado Libertad Gran Mamoré. Además del gran trabajo del local, el VAR jugó su papel e hizo expulsar a un celeste, y cobró un penal a favor del beniano. Bolívar cayó y no pudo tomar la punta de la Liga. Beni y The Strongest festejan.