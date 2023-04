Bolivia gastó Bs 225 millones en dos elecciones de jueces plagadas de observaciones y denuncias

El analista y experto en temas electorales Paul Coca recordó que en ambos procesos se impuso el voto nulo y los candidatos no lograron ni el 50% de apoyo en las urnas, que refleja la escasa legitimidad.

Fuente: ANF

Las elecciones judiciales de 2011 y de 2017 le costaron al país Bs 225 millones para la designación de 108 magistrados, entre titulares y suplentes, para cuatro instancias del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. La etapa de preselección estaba a cargo de la Asamblea Legislativa, según sus protagonistas, estaba viciada de varias irregularidades y observaciones.

Durante el primer proceso, la Asamblea Legislativa inscribió a 350 postulantes a las cuatro instancias judiciales, de los cuales 118 fueron preseleccionados por el pleno del legislativo para que pasen a la etapa de elección en las urnas.

En 2017 se inscribieron un total de 492 postulantes, 142 más que el primer proceso. De esa cantidad 96 fueron preseleccionados por el pleno de la Asamblea Legislativa para que pasen a la etapa de elección por el voto popular.

El Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de administrar las elecciones. El 2011, fueron elegidas 28 autoridades titulares y 28 suplentes; y el 2017, 26 titulares y 26 suplentes. El Tesoro General del Estado destinó Bs 100 millones y 125 millones, respectivamente para la organización. Este año se prevé un presupuesto mayor a los 200 millones.

Los reglamentos y convocatorias a la preselección y elección aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron cuestionados, principalmente porque no garantizaban la meritocracia prevista en la Constitución Política del Estado.

Durante la fase de “socialización” de las propuestas de los postulantes surgieron denuncias de “avales” de organizaciones sociales y políticas para tener el voto en el legislativo, se denunció que los preseleccionados hicieron campaña pese a esta prohibido. Observaciones que “golpearon” la legitimidad de esas elecciones.

La “politización” fue el mayor cuestionamiento. El Movimiento al Socialismo (MAS) tuvo en sus manos toda la preselección de postulantes y votó en bloque sin tomar en cuenta los puntajes; tras la elección se evidenció la “pobre calidad de los seleccionados”.

La ANF entrevistó a la exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Rosario Chanez Chire, fue una de las 56 autoridades elegidas en las elecciones judiciales de 2011, posteriormente fue destituida de su cargo en enero de 2015. Rememora que, si bien muchos de los candidatos se presentaron por su meritocracia, en el camino se conoció que otros tenían aval político.

“Era la primera vez que íbamos a ser elegidos por el voto popular, al inicio no sabía si los otros candidatos hayan tenido, pero yo no tuve ningún aval político. Cuando me presenté como candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional, no tuve contacto con ninguno de los parlamentarios o busqué aval político como lo hicieron otros. Durante el proceso de selección se escuchó sobre esas irregularidades”, cuenta la exautoridad después de más de una década de ese proceso.