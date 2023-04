Caso cadetes: Exministro Zabaleta dice que “raras veces” la justicia militar actúa como se debe

Asegura que la justicia militar tiene malos antecedentes de su actuación.

Fuente: FPG/eju.tv

El exministro de defensa, Javier Zabaleta, se refirió al lamentable accidente que sufrieron dos cadetes, en días pasados, además de criticar a la justicia militar en este tipo de casos, donde se refleja negligencia de los oficiales militares.

Zabaleta en el programa, Fama, Poder y Ganas, dijo que existen malos antecedentes en la justicia militar, debido a que rara vez han actuado como se debe, con relación a este tipo de casos y no ha impartido una verdadera justicia. Sin embargo aseveró que el proceso y la implementación de una verdadera justicia en este caso, dependerán del accionar y del seguimiento del caso por parte del Comandante del Ejercito, el comandante de las FF.AA y del mismo Ministerio de Defensa.

“Depende de ellos hacer el seguimiento del caso, no vaya a suceder casi siempre, de que alguien comete una barbaridad de este tipo, y lo único que hacen es sacarlo del ojo público, llevarlo a otra unidad, para que se pierda un año o un año y de ahí vuelva como su no hubiera pasado nada”, aseguró el exministro. Zabaleta, espera que no suceda todo lo mencionado, con el actual caso.

Recordemos que el pasado martes, como parte de los actos por el aniversario del Colegio Militar, dos cadetes del Colegio Militar terminaron gravemente heridos tras ejecutar con infortunio el “salto de la muerte” desde una torre de al menos 20 metros.

Se conoce que ambos sufrieron múltiples fracturas y uno de ellos fue intubado porque cayó de cabeza.