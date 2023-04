Caso golpe I: Defensa de Camacho señala que se ampliaron tres nuevos delitos contra el gobernador cruceño

El abogado argumentó que el Ministerio Público no validó la convocatoria a los testigos ofrecidos por la defensa de Camacho.

Fuente: Unitel

La defensa del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que el Ministerio Público, dentro de la investigación contra la autoridad cruceña, amplió los delitos penales por financiamiento al terrorismo, seducción de tropas y cohecho dentro del caso golpe I.

“Se ha ampliado los delitos penales al gobernador Camacho, al fin el Ministerio Público decidió ampliar los delitos más allá de los delitos que se han solicitado en otras instancias”, dijo el abogado Martín Camacho.

Además, el jurista asegura que tras una revisión al cuaderno de investigaciones, se percataron de una serie de irregularidades procesales que perjudican a la investigación.

El abogado argumentó que el Ministerio Público no validó la convocatoria a los testigos ofrecidos por la defensa de Camacho.

“Mediante el cuaderno de investigaciones pudimos ver la falta de piezas procesales que hemos reclamado y además reclamos respecto a los testigos que hemos ofrecido. Luis Fernando se declaró en silencio”, agregó.

Sin embargo, el abogado de Camacho sostiene los delitos de allanamiento de domicilio o asociación delictuosa no corresponden al proceso en curso. Asegura que Camacho solo participó de los movimientos y manifestaciones tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

“No existe la confianza del Ministerio Público, no se nos permite producir elementos de prueba y una defensa activa porque no hay un tipo penal de algo que haya hecho Luis Fernando Camacho. El Gobierno está ejerciendo presión contra el Ministerio Público”, dijo.

El abogado considera que el delito de “terrorismo” puede ser considerado inconstitucional y por esta razón, se pretende ampliar los delitos penales.

La Fiscalía reprogramó para este viernes la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la ampliación de los delitos de seducción de tropas y cohecho en el marco del caso golpe I; sin embargo, la autoridad se acogió al derecho del silencio.

La aprehensión de Camacho se ejecutó el 28 de diciembre del año pasado en Santa Cruz, y un juez ordenó su detención preventiva el 30 de diciembre.