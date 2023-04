“Compitieron, saben que no son menos que nadie...”

El seleccionador nacional Gustavo Costas, revitalizado tras superar el Covid-19, está motivado de nuevo con los proyectos de la Verde, además reconfortado por la forma en que vio jugar tanto a The Strongest como a Bolívar en sus partidos de Copa Libertadores de América ante Fluminense y Barcelona de Ecuador, respectivamente.

“Los vi muy bien, la verdad que me dejó conforme, están respondiendo y están haciendo muy buena Copa Libertadores”, dijo en primera instancia, para luego acotar con total seguridad de que “es lo que quiero yo, seguro, cómo no voy a querer que salgan a competir, a jugar así, saben que no son menos que nadie”, afirmó de manera enfática.

Con bastante sonrisa, bonachón como es, Costas manifestó que la gente no debe alarmarse por algunas poses suyas, como molestarse cuando las cosas no funcionan, es porque vive el fútbol a su manera, yendo para el frente siempre. Se encargó de aclarar: “Yo soy así, pero hoy estoy muy ilusionado, esperamos llevar a Bolivia a lo más alto”.

Aclaró que el fútbol hoy en día ha cambiado, todo es más moderno y de equipo, más que con caudillos como en su época de jugador, cuando destacaba en Racing de Avellaneda.

Y, también reafirmó que “hay que armar una selección que sea competitiva en todos lados, juegue bien de local o visita”.