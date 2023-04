Conozca cuáles son los cambios al reglamento para las elecciones judiciales

Se eliminaron tres requisitos comunes y cambiaron ocho específicos del reglamento.

Fuente: ANF

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa realizó 11 cambios al reglamento de postulación de candidatos a magistrados del Órgano Judicial, eliminaron tres requisitos específicos y se cambiaron ocho exigencias específicas. Los parlamentarios de oposición advirtieron que estas modificaciones beneficiarán a los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Se han hecho modificaciones que van más allá del amparo que debíamos haber dado cumplimiento al ampro espurio, ¿para qué? Acomodar las reglas de juego en beneficio de los postulantes que el MAS quiere que gane en esta estafa de elección judicial”, afirmó el diputado de Comunidad Ciudadana () Carlos Alarcón.

La mayoría del MAS de la comisión Mixta sin conceso con los parlamentarios de oposición, el martes aprobó el nuevo reglamento de preselección de candidatos al Órgano Judicial, tras que la primera convocatoria sea anulada la semana pasada por una sentencia de una sala constitucional del Beni.

Los cambios

En el caso de los requisitos comunes, se decidió eliminar el punto 15 establecía no haber sido parte de alguna Organización No Gubernamental (ONG) que será observadora en el proceso, el punto 16 se refería a no haber emitido una opinión política pública, el requisito 17 era tener ciudadanía digital.

Con relación a los requisitos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se dispuso no haber sido militante de un partido político 8 años antes del proceso de preselección. Además, se cambió el punto 10 que señala que los candidatos no deben haber sido parte o haber defendido a personas vinculadas a gobiernos de facto. Mientras que el requisito 11 prohíbe haber sido candidato de una organización política los últimos 10 años.

Se cambiaron los requisitos 10 y el 12 para postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se impedirá la habilitación de los candidatos que hayan defendido o hayan sido parte de gobiernos de facto y no ser candidato de algún partido los últimos 10 años.

En el caso del Tribunal Agroambiental se eliminó la prohibición de haber sido defensor de personas condenadas por delitos de narcotráfico, salvo los defensores de oficio y defensores públicos. Se aumentaron dos puntos, no haber sido parte o defendido a personas vinculadas a gobiernos de facto y no haber sido candidato los últimos 10 años.

Mientras que, en el Consejo de la Magistratura, se eliminó la prohibición de militancia, podrán ser candidatos los que hayan militado hasta antes de su postulación en alguna organización política. Ya no se exigirá certificación de colegios profesionales, solo en el caso de los abogados, quienes sí deben presentar su certificado.

A la vez, Alarcón, explicó que, en el tema de evaluación escrita, los candidatos ya no se exigirá la elaboración de una resolución judicial, sino que se solicitará la propuesta de la resolución de un caso concreto.

Sesión

El presidente nato del Congreso, David Choquehuanca, convocó para las 16:30 del jueves a una sesión ordinaria del pleno del legislativo con la finalidad de analizar y aprobar la modificación al reglamento y convocatoria rumbo a las Elecciones Judiciales.

/EUA/ANF