Cotes: Posibles escenarios de una empresa en crisis





La Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre Ltda. (Cotes) enfrenta un futuro incierto por sus cifras alarmantes que parecen presagiar una inminente quiebra. Pero, en caso de llegar a este extremo, ¿qué pasaría con las acciones de los socios?

Esta semana se conocieron datos de un informe de auditoría externa que, entre otras cosas, refleja un déficit acumulado de Bs 193,4 millones al 31 de diciembre de 2022. La empresa pasa por una situación tan complicada que no puede ni siquiera pagar sueldos a sus alrededor de 120 trabajadores desde hace siete meses.

El ingeniero financiero y contador público Miguel Ángel Amonzabel analiza algunos escenarios que podría enfrentar la empresa de telecomunicaciones local como, por ejemplo, la quiebra técnica, que sucede cuando una empresa presenta una situación de liquidez negativa, o, dicho de otro modo, cuando no puede pagar sus obligaciones comerciales, laborales, previsionales y/o financieras.

Entonces, se llega a un juicio mediante el cual un tribunal declara la quiebra y dispone la enajenación de los bienes de la empresa a efectos de pagar la mayor cantidad de deudas posible.

En ese contexto, Amonzabel sostiene que los socios podrían pensar en recuperar algo del dinero de la venta de edificios, terrenos y maquinarias de propiedad de la empresa. “Sin embargo, esto no sería del todo cierto, ya que, en caso de un concurso de acreedores, los trabajadores, Impuestos Nacionales y proveedores con cuentas pendientes tendrían prioridad sobre los socios”.

DEPRECIACIÓN EN PICADA

Cotes cuenta con alrededor de 21.000 socios, aunque de estos unos 10.000 han dejado en depósito sus líneas telefónicas solo el año pasado.

El valor de las acciones o certificados de aportación de Cotes, que son las líneas telefónicas, pasó de tener un precio de 1.700 a 1.100 dólares en 2010, cuando se redujo el fondo social cooperativo que implicó la devolución de 500 dólares a los socios. Pero ahora, 13 años después, su valor no superaría ni siquiera los 100 dólares.

“En mi estudio de la gestión para la Revista Investigación & Negocios estimé que el valor del certificado de aportación de cada socio en 2018 era cercano a $us 372; en síntesis, el que aportó $us 1.100 ya había perdido $us 728. Pero hoy en día probablemente su valor no superaría los $us 100, siempre y cuando la Cooperativa continúe en funcionamiento”, detalla Amonzabel.

Según el presidente del Consejo de Vigilancia de Cotes, Édgar Marín, las acciones tienen un costo de $us 1.200 “en los papeles”, porque en los hechos una línea telefónica se vende a entre 300 y 500 dólares.

ESTADO DE SITUACIÓN

Desde la perspectiva de Amonzabel, la Cooperativa presenta una “acentuada iliquidez”, debido a que se nota la inexistencia de un plan comercial, lo que repercute en la disminución de sus ventas, sumado a que siempre ha tenido costos operativos superiores. Esto afecta en la compra de maquinarias para modernizar y ampliar sus servicios.

“Los déficits consecutivos han disminuido el capital social cooperativo desde la gestión 2004, lo que significa que la empresa ha utilizado el capital aportado por los socios para cubrir sus pérdidas. Por tanto, se ha descapitalizado”, subraya el profesional.

Además, añade, Cotes está tecnológicamente rezagada en comparación con su competencia.

MEDIDAS URGENTES

Para mejorar la situación de la empresa, Amonzabel sostiene que se deben realizar ajustes en los costos operativos y administrativos, así como incrementar los gastos destinados a la comercialización y ventas.

En ese marco, dice que aunque pueda resultar doloroso, es necesario racionalizar la empresa y reducir el número de funcionarios a menos de 80. Además, se debería considerar la posibilidad de cambiar la estructura de los consejos de Administración y de Vigilancia, reduciendo el número de consejeros de 8 a 6 (reducir el consejo de administración de 5 a 3).

Según su criterio, “los consejeros elegidos deberían ser personas con conocimientos específicos en la industria y el mercado de telecomunicaciones”.

Con relación a la planilla salarial, Amonzabel asegura que los sueldos en Cotes han sido “absurdamente elevados” en comparación con otras cooperativas de tamaño similar como Coteor, Cotap y Cosett, a pesar del “desempeño pobre a nivel gerencial y ejecutivo”. “Se debería considerar una reducción salarial y establecer una base de sueldo adecuada”, donde el haber más alto no exceda los 10.000 o 12.000 bolivianos. Actualmente, llega a Bs 21.000.

Finalmente, en una especie de analogía con términos médicos, Amonzabel compara a Cotes con “un paciente caprichoso que, sabiendo que iba a tener problemas en el corto plazo, continuó pagando sueldos elevados a pesar de una productividad baja”.

“El nivel ejecutivo de los consejos y el directivo gerencial se encontraban estancados en el pasado o, de plano, no le entendían al negocio tomando decisiones pocos acertadas, no controlando, por ende, la corrupción. Por lo tanto, es un paciente que está en terapia intensiva, por lo que se debe tener cuidado con lo que se hace para no tener un resultado fatal”, concluye el profesional.