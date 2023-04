Creemos propone encuentro de las tres fuerzas políticas para buscar una justicia independiente

La agrupación política Creemos, propone que exista una reunión entre las 3 fuerzas políticos que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para buscar un mejor sistema judicial con independencia.

Fuente. Prensa Creemos

La diputada de Creemos Tatiana Añez, informó que se presentó una nota formal al vicepresidente David Choquehuanca como presidente de la ALP, que se concrete una reunión para mejorar las definiciones de la justicia del país. “Esperemos de que esta solicitud sea escuchada, que el 48% de la población que no votó por el movimiento al socialismo sea escuchado y que sobre todo, los únicos y el principal actor que gane en esto sea el ciudadano”, expresó.

Recordó que como Creemos, desde un principio del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, se solicitó que el trabajo de selección y evaluación esté en manos de un Comité técnico donde realmente exista credibilidad e independencia, para garantizar a la ciudadanía una justicia idónea y transparente.

Al concluir, ratificó que no corresponde una ley ni ampliación de plazos del mandato de los actuales magistrados y autoridades judiciales. “Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que en un consenso con las dos fuerzas opositoras y el movimiento del socialismo se pueda garantizar, de lo contrario sería repetir lo mismo que sucedió en el año 2017, donde el ciudadano no confió en el proceso, votó nulo o no acudió a votar”, añadió.