El voto por escrutinio, voto secreto, causó un cruce verbal durante la aprobación de la “ley del oro” en la Cámara de Diputados. Oficialistas y opositores de acusaron de corruptos al fragor de una sesión de más de 21 horas.

A las 11.50 de este domingo fue aprobada la Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de Reservas Internacionales. La sesión 89 había comenzado a las 14.30 del sábado, y debía considerar dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) más.

Para esa hora, los diputados ya habían comido el “fricasé al amanecer”, como ofreció el presidente del órgano camaral, Jerges Mercado, más temprano. Pero había cansancio en el hemiciclo, eso se percibió, por ejemplo, cuando Mercado quiso cerrar la votación en una penúltima cláusula de la norma.

Molestia

Muy molesto, dos días después de haber irrumpido a la testera a empellones por el resguardo del Reglamento de Debates, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca fue protagonista otra vez. Cuestionó en la sesión la ley y consideró que la presidencia del Banco Central de Bolivia (BCB) no tenía la legitimidad para la ejecución de la ley.

Es que la norma, que una vez aprobada en Diputados pasó a consideración de Senadores para su sanción, otorga al BCB la atribución de comprar y vender oro con el fin de convertirlo en divisas y fortalecer las reservas internacionales.

Roca consideró “una tortura” las más de 21 horas de sesión. Fue “todo para darle opacidad y secreto a una práctica corrupta”, dijo en relación a la cabina de votación y el voto por escrutinio.

Dijo que la “lógica del voto secreto” implica situaciones “de poder fáctico”, que obliga a votar “de cierta manera”. El haber cambiado la forma de votación “fue solamente para encubrir”. Aludió a sus correligionarios de “no haber tenido la decencia” de haber votado “de cara al pueblo”.

Sin acuerdos

Roca afirmó que, par la aprobación de la ley, no hubo acuerdos políticos, sino “maletines negros debajo de la mesa, amparados por el secreto de ese recinto (de votación) indigno”. Antes, su compañera María Elena Pachacute se había referido de la misma forma a la votación.

El momento en que el diputado Miguel Roca (CC) se abre paso a empellones, el viernes 21. Video: Pedro Luna

Enseguida, Mercado refutó a Roca. Es su opinión, “no la compartimos; los hechos han demostrado que cuando no se amordaza a la gente, no se los tilda o ‘revanchea’, cuando no se las persigue, la democracia es real”, dijo.

También molesto, el diputado del MAS Juan José Jáuregui lamentó las declaraciones de Roca, a quien le exigió pruebas y denuncia ante el Ministerio Público. “Es intolerable que creen que todos somos de su calaña”, protestó.

“El ladrón piensa que todos son de su condición”, remató.

Voto por escrutinio

Durante la aprobación de los nueve artículos de la “ley del oro”, sus disposiciones transitorias y finales, y abrogatoria única, el voto por escrutinio fue la característica. En criterio de Mercado, eso impidió que algunos diputados “amordazados” por sus jefes, voten por el país.

La forma de votación consistió en el depósito, por parte de los diputados asistentes, de una papeleta de voto en un ánfora colocada en una cabina improvisada al frente de la testera. Uno a uno, los legisladores cumplieron el trámite en la aprobación en detalle.

La diputada María Elena Choque (MAS) se expresó confundida por la decisión y dijo que nunca en su vida vio la forma de votación, “ni en las dictaduras”. “Esa cosa negra (la cabina) es para tapar a los que han traicionado”, dijo.

Votación

Pachacute también había dicho que quienes votaron por la ley “son traidores” de la patria.

En promedio, 120 diputados de oficialismo y oposición participaron de la votación a lo largo de la tarde y noche del sábado, y la madrugada y mañana de este domingo. Hubo más de 70 votos (mayoría absoluta) de aprobación de la ley, una veintena de rechazo, otra veintena de blancos y unos cuantos nulos.

La Ley de Venta de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales deberá ser sancionada en la Cámara de Senadores, que no fijó aún su sesión para el caso. El Gobierno considera a la norma “estratégica” para la salvaguarda de la estabilidad económica.