Dan detención domiciliaria al policía acusado de golpear a un hombre que reclamó una infidelidad

Santa Cruz.- El policía Alexander B. T. que fue aprehendido tras golpear con un ladrillo a un hombre que reclamó una supuesta infidelidad, fue puesto en libertad con arresto domiciliario. Este hecho se conoció el sábado pasado, cuando en un video la víctima se mostró ensangrentado señalando que encontró al acusado y a su pareja, también policía, juntos.

Según el informe, el denunciante señaló que el policía lo golpeó con un ladrillo, y tras la audiencia donde se dictó arresto domiciliario sostuvo que no se valoró los días de impedimento ni el certificado médico forense, por lo que apeló al fallo, considerando que su vida corre peligro.

Fue el ministro Eduardo Del Castillo quien informó de la aprehensión del uniformado, y el arresto de la oficial Azarela C.F., acusados de los delitos de lesiones graves y leves.

“He tenido problema con un policía. El policía me hizo esto (golpiza). Pillé a mi esposa con el mismo policía y él me hizo esto. Él (policía) me agredió. Yo hace poco salí de Palmasola (cárcel de Santa Cruz) por violencia familiar. Ella me amenazó que estaba viniendo la patrulla para llevarme”, comenta la supuesta víctima en un video, quien dice que hace la denuncia por temor a que le “inventen un proceso”.