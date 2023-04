Denuncian a profesoras por “amarrar con diurex” a alumnos y aplicar otros castigos severos

Fuente: UNITEL

Dos profesoras de una unidad educativa en La Guardia enfrentan una grave denuncia de parte de alumnos, que señalan que sus maestras incluso han utilizado cinta adhesiva para maniatarlos y hasta para evitar que hablen. En algunos casos, los menores incluso han llegado a orinarse al no poder llegar al baño.

“La profesora me castigó con diurex de prender papeles, pero solo desde mi boca hasta mis orejas”, eso fue lo que relató un menor agredido.

Son dos son las maestras denunciadas y que están siendo procesadas por lesiones graves y leves, violencia psicológica y privación de libertad, de acuerdo al acuerdo de investigación.

En la declaración se señala que debido al castigo que estaban cumpliendo no han podido ir al baño, en otras ocasiones una de las maestras no aceptó el permiso a sus estudiantes, que terminaron haciendo sus necesidades en su ropa.

“Es mi escuela hay cosas malas, es decir las cosas malas son de la profe, ya que me hizo orinar en el cuerpo dentro de mi curso (….). No me dejó ir al baño y me oriné en mi pantalón (…), ese día yo no le hice renegar, más bien otros compañeros le hicieron renegar”, contó otro menor.

En otra declaración se señala que un estudiante pidió prestado un borrador a un compañero, situación que molestó a una de las profesoras. “Me amarró con diurex a la silla con mis manos hacia atrás, sentado y mi boca cerrada también con diurex, casi una hora”, señaló un menor.

Las declaraciones de las víctimas han sido claves para que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia inicie una investigación contra las maestras.

Fuente: UNITEL