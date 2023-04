La Cámara de Diputados postergó el tratamiento de dos proyectos de Ley para la contratación de dos créditos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 552 millones de dólares y aprobó un préstamo de 78 millones de dólares de Corea.

Los proyectos que no fueron aprobado son la Ley 267/2022-2023 que aprueba el contrato de préstamo No5376/OC-BO para el proyecto “Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus II”, suscrito el 24 de enero de 2023, entre el Estado y BID por un monto de hasta 500 millones de dólares. Además, el proyecto No 268/2022-2023 que aprueba el “Contrato de préstamo No 5705/OC-BO para el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II”, suscrito el 24 de de enero de 2023 con el BID por un monto de 52 millones de dólares.