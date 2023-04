En tanto, enfatizó que los accidentes que suceden en las carreteras “pueden ser fortuitos aunque el hecho no deja de ser biocidio”, precisó.

Además, justificó que a veces un conductor no tiene otra opción que atropellar a un animal porque está en juego la vida del animal o de sus pasajeros.

En las últimas tres semanas, el atropello de animales ha sido un tema de debate en el país, principalmente entre defensores y conductores. Los primeros afirman que eso es un biocidio y, por lo tanto, debe ser sancionado como tal, con cárcel; los segundos afirman que la sanción es una exageración y que también los dueños de las mascotas deben ser sancionados porque no cuidan de ellas.

Pero ¿por qué ocurren estos hechos? Para otra de las activistas, Andrea Pinto, suceden por la imprudencia de la persona que va frente al volante, ya que “maneja a gran velocidad y hace caso omiso a lo que establece la norma para la circulación de la avenida o carretera. Eso, obviamente provoca los accidentes con los animales”.

Fernando Condori, exdirigente de los transportistas interdepartamentales y actual asambleista departamental de La Paz, dijo que evidentemente los atropellos ocurren por la alta velocidad, también porque el conductor no ha visto al animal. Pero sobre todo por el descuido de los dueños del animal. “Si los perros están en las calles es porque no hay una tenencia responsable de los animales y eso también debe ser sancionado”, indicó al exdirigente de choferes.

Escalante resaltó que evidentemente muchos dueños sacan a sus mascotas a la calle y ellos, al no conocer el movimiento de los vehículos, “se entregan a la movilidad y ni siquiera da tiempo de frenar”.

Sin embargo, Laureano resaltó que hay personas que “pese a que pueden frenar, atropellan al animal y en muchas ocasiones los matan. Y esos deben ser sancionados”.

El pasado 3 de abril Cándido C., de 68 años, fue sentenciado por biocidio a tres años de cárcel; sin embargo, no entró al penal por ser de la tercera edad y no tener antecedentes.