El drama no parece tener fin: Hogar Teresa de los Andes precisa Bs 5 mil por semana para comprar medicamentos

Hace un año, la congregación de religiosos que atiende el hogar anunció que no podía más, los gastos necesarios para sostener el hogar los sobrepasaban y ni con la ayuda de gente solidaria lograban cubrirlos. En ese entonces anunciaron que, el 1 de abril de 2022, cerrarían .

Ha pasado más de un año y eso no ha sido posible. A lo largo de este periodo, la Gobernación se comprometió a apoyar en el traslado de 83 pacientes -que hasta este jueves 13 continúan en el hogar-; se había comprometido a no separarlos, pues eran una familia.

Las razones por las que las familias dejan a sus parientes en el hogar suelen ser distintas, pero están relacionadas, generalmente con la falta de dinero o con el no saber cómo lidiar con el diagnóstico que ellos tienen y cómo cuidarlos.

Cada uno de los pacientes tiene su propia historia, como Fernando (nombre convencional), que llegó al hogar en 1997. En ese entonces tenía alrededor de cuatro años de edad, no hablaba ni se movía. El pequeño fue llevado allí porque la familia que lo había acogido no podía hacerse cargo de él. Rosa tenía su propia familia y no contaba con los recursos económicos necesarios para el sustento del niño quien, inicialmente había sido amparado por Luisa, su madre.