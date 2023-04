El índice del riesgo país de Bolivia mejora en dos días tras la aprobación en Diputados de la ‘Ley del Oro’

El índice de riesgo de Bolivia mejoró la última semana luego de la aprobación del proyecto de Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en la Cámara de Diputados, de acuerdo con el portal especializado Bloomberg.

Fuente: erbol.com.bo

De acuerdo con la publicación, el riesgo país se “desplomó” en 600 puntos los últimos días de la semana pasada debido a las mejores perspectivas que habría generado la aprobación de la ley del oro.

El riesgo país se utiliza en economía y finanzas para evaluar el grado de incertidumbre que existe en un país en cuanto a su capacidad de pagar su deuda externa.

El viernes de la pasada semana, el spread soberano de Bolivia, medido por el Emerging Markets Bonds Index (EMBI) del Banco JP Morgan, cerró en 1.280 unidades, “por lo que cayó en quinta posición entre los países con bonos más riesgosos de la región” por debajo de Venezuela (39.713,47), Argentina (2.634), Ecuador (1.886) y El Salvador (1.355).

“El EMBI de Bolivia llegó a superar los 1.900 puntos este año y el país sudamericano se ubicó durante unos días tercero en el ranking, tan solo por debajo de Venezuela y Argentina. Ello pese a que había empezado el año con un riesgo país de 567 puntos. ¿Qué ocurrió luego? El mercado empezó a temer por el fuerte drenaje de reservas del Banco Central de Bolivia (pasaron de $us 15.500 millones en 2015 a $us 3.500 millones a fines de 2022, desde febrero la autoridad monetaria no publica datos)”, añade la publicación.

La “Ley para la compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales” fue remitida al Senado para su tratamiento. //agc