El ministro de Defensa conversó con uno de los cadetes heridos en el Colegio Militar

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, visitó a uno de los cadetes heridos y pudo conversar con él. La autoridad indicó que le dio palabras de aliento y que el joven está en recuperación.

“Lo he visitado, he recibido el diagnostico del médico. He podido conversar con uno de los cadetes que está consciente. Yo le he dado palabras de aliento, de fortaleza. Lo que me dijo es ‘gracias, señor ministro, muchas gracias'”, comentó Novillo.