El polémico penal de Armani, la desventaja de la altura y la incómoda sensación tras el 0-3: Demichelis analizó la derrota de River Plate

El entrenador millonario se refirío a la dura caída por 3-1 ante The Strongest en La Paz en el debut en la Copa Libertadores

River Plate perdió 3 a 1 ante The Strongest en Bolivia en su debut en el Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo de Martín Demichelis por momentos la pasó muy mal en la altura de La Paz, pero en el complemento ajustó las marcas y los cambios le brindaron un mejor juego asociado. Descontó y si bien no le alcanzó, la imagen que dejó fue más positiva. Así lo entendío el entrenador, quien además se refirió al polémico penal en contra que abrió el partido y a la ventaja que le generó al local jugar en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3650 metros sobre el nivel del mar.

“Hubo facetas muy diferenciadas en los 90 minutos. Arrancamos muy bien. Antes del penal, tuvimos dos situaciones muy claras para ponernos en ventaja. Fallamos en la finalización, en ser contundentes. Nos pusimos 0-2 cuando el rival no había llegado practicamente. Obviamente hubo un quiebre emocional, donde ellos empezaron a tomar mejor posición en el campo. Mi balance en lo duro que significa arrancar la copa con una derrota… Creo que jugamos muy bien 70 minutos, incluso la etapa final donde acá normalmente sufren cualquier equipo. Dominamos los últimos 30 minutos”, comenzó su análisis Martín Demichelis.

“Después del 0-3, hubo una sensación de que nos íbamos a llevar más goles en contra para casa. Nos acomodamos y terminamos siendo muy superiores. Si hubiesemos tenido mejor finalización, nos hubiesemos puesto en partido. Es duro, no es nunca bienvenido recibir tres goles. Ellos fueron contundentes en las primeras que tuvieron; nosotros no. En líneas generales, fuimos protagonistas del partido generando muchísimas situaciones de gol”, reconoció.

Sobre la acción puntual de los 21 minutos, donde el árbitro Jesús Valenzuela sancionó una falta discutida de Franco Armani sobre Enrique Triverio, Micho evitó entrar en polémicas, pero sí puso en duda de que fuera falta. “Lo del penal va a quedar para mí en mi análisis interior. No voy a entrar en polémica con los árbitros, no hay retorno ni vuelta atrás. ¿Cobrable o no cobrable? Va a estar la duda”.

Otras frases destacadas de Demichelis:

“Siempre me ilusione porque veía el equipo bien. Después del 0-3, había una sensación de que la podíamos terminar pasando mal, pero nos volvimos a meter en el partido con el 1-3, los cambios entraron bien y terminamos dominando en campo rival con lo que significa quedar expuestos atrás. Creo que se vieron la cantidad de imprecisiones por los que significa jugar en la altura, la velocidad que toma la pelota, chicos que por el momento erraron controles o pases que no suelen errar. Incluso para centrar la pelota se escapa mucho. Todo este tipo de cosas que son conocidas en la altura. Estuve ilusionado hasta los últimos momentos porque el fútbol es eso: una acción te puede meter en partido”.

“Bueno, no sé si era un partido perdible. No lo puedo analizar ni planificar como DT de esa manera, pero sí sabíamos de la dificultad que conlleva jugar en La Paz. Si no perdí la ilusión hasta último momento que podíamos meternos y sacar un resultado favorable, imagínense que cuando vine aquí estaba 100% convencido de poder ahcer un partido de igual a igual, que lo hicimos, pero fallamos en ser contundentes. Los dos primeros goles son evitables porque son más errores nuestros que mérito del rival. Esto es La Paz y todo el mundo sabe lo que significa jugar acá. Me voy disconforme con el resultado, pero no con los 90 minutos del partido”.

“La sensación es que es un estadio que presenta una gran dificultad por las condiciones naturales de la altura. Se vio en nuestro propio equipo la cantidad de imprecisiones que tuvimos cuando no las solemos tener normalmente. Y el rival saca ventaja de estar habituado de jugar en estas circunstancias. Lo dije antes de venir acá, si logramos habituarnos a nuestros propios errores dentro del partido sin ponernos en desventaja tempranamente íbamos a tener grandísimas posiblidad de llevarnos los tres puntos. Dos errores incrementan la ventaja y se dificulta el doble. La Paz te castiga porque el jugador que vive acá está habituado a convivir con el error del rival y sacaron ventaja de eso”.

“Lo veo muy bien al equipo. En las últimas fechas, crecimos bruscamente en comparación a las primeras. Nos estamos haciendo muy dominantes del partido y de los rivales. Ahí estamos. Primeros en el torneo. No alcanzan 21 puntos para ser campeones, hay que sostener y mejorar muchísimo más para incrementar la cantidad de puntos. Hoy incluso en la derrota lo volví a ver bien. Hubo facetas del partido que me gustaron muchísimo. El rival nos hizo pagar caro los errores”.