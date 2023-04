Empresario Gutiérrez espera su juicio en EEUU por violencia doméstica y la Fiscalía en Bolivia abre un proceso en su contra

En aquel juicio oral el hombre aceptó los cargos en su contra y la justicia le impuso el pago de una fianza de $us. 45.000 para que quede en libertad condicional.

“Mi hijo mayor me salvó de que no me lance del balcón, luego llamamos a la Policía y lo detuvieron”, dijo la mujer, quien aseguró que las agresiones contra ella se registraron durante años.