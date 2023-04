Empresario Gutiérrez espera su juicio en Estados Unidos por violencia doméstica y la Fiscalía en Bolivia abre un proceso en su contra

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra del corredor de autos. Solicitó la cooperación de la justicia en Estados Unidos

Diego Seas

En aquel juicio oral el hombre aceptó los cargos en su contra y la justicia le impuso el pago de una fianza de $us. 45.000 para que quede en libertad condicional.

“Mi hijo mayor me salvó de que no me lance del balcón, luego llamamos a la Policía y lo detuvieron”, dijo la mujer, quien aseguró que las agresiones contra ella se registraron durante años.