En 13 años hubo más de 60 muertes y casos de tortura en cuarteles; están impunes

Los familiares de los fallecidos denuncian agresiones de los superiores y dudan sobre cómo murieron los conscriptos. Los casos de tortura en la Policía y las FFAA suman 900, de 2013 a 2021, según la Defensoría del Pueblo

Karem Mendoza

Al menos 62 conscriptos murieron en cuarteles del país mientras realizaban ejercicios forzados, por armas y agresiones físicas entre 2010 y 2023, según reportes de prensa e informes de autoridades de Estado. Los más altos índices de fallecidos se reportaron en 2013 y 2016. El Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia Estatal (ITEI) señaló que los casos de tortura no tienen sentencia porque durante el proceso se reducen a una tipificación de lesiones leves, graves o gravísimas.

El entonces defensor del Pueblo y fallecido Rolando Villena alertó sobre “la existencia de un patrón sistemático de violencia” en el que prevalece “la impunidad” porque los culpables no habían recibido sentencia condenatoria, pese al enjuiciamiento por la jurisdicción ordinaria y no militar, que se consideró como un logro para ese tiempo.

El 2016 se sumaron 11 fallecimientos y el entonces ministro de Defensa, Reymi Ferreira, admitió que durante ese año no pudieron cumplir con el objetivo de tener “cero muertos” en los cuarteles. Supuestamente las causas de las muertes no fueron por violencia, por abuso de algún oficial o suboficial o por una pelea entre soldados. Sin embargo, en detalle se registró una golpiza entre camaradas.

Otro soldado murió en septiembre. Elena Nieves, hermana de la víctima, relató que fue anoticiada de lo ocurrido el jueves 8 de ese mes a las 23:00 y que, entonces, le dijeron que su familiar no pudo resistir las “flexiones”.

Un hecho llamativo es la muerte de un conscripto, de 20 años, por disparo de arma de fuego en el recinto militar Murillo 30 Infantería, ubicado en el municipio de Apolo del departamento de La Paz, durante una práctica de tiro. La familia del soldado denunció que no recibieron ninguna explicación concreta sobre lo ocurrido en el recinto militar.

Manifestaron que el joven tenía dolores de cabeza una semana antes de morir y que además notaron que tenía moretones en los brazos, por eso la familia presume que recibió una golpiza en la unidad militar. Desde el Batallón de Transporte 3 o Sétima División del Ejército no emitieron ningún comunicado oficial respecto a este caso.

La feminista María Galindo hizo un recuento de los casos de muerte de conscriptos en su famoso radio documental y frente a autoridades militares y soldados que cumplen con su servicio militar cuestionó que “nunca un general fue juzgado por jóvenes que han fallecido bajo las armas o en el cuartel, nunca son responsables”. Rechazó que no haya atención oportuna.

Marcelo Flores, especialista en casos de tortura, explicó que en el país no existen condenas por tortura porque cuando una persona alega haber sido torturado o víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes los abogados minimizan el hecho y tratan el caso como si fuera un delito común de lesiones leves, graves o gravísimas.

“Toda la violencia que han sufrido se subsume en esos delitos que no en algo tan grave como la tortura. Hay un preso en San Pedro que cometió tortura, pero cumple condena por lesiones”, refutó el experto.

“En mi plato tenía un pedazo de carne, un poquito más. De eso ha empezado a reaccionar, se ha molestado y botó la silla. Tiene miedo. El domingo me dijo que me culpe y diga que cada vez yo me saco la carne”, declaró el soldado a los medios de comunicación.