En cuatro meses van más de 500 denuncias por maltrato y abandono de animales en Santa Cruz

Está prohibido que perros y gatos anden solos en la calle. Las multas para infractores varían entre Bs 100 y 1.000. La justicia condenó a dos personas por biocidio. Activistas piden sanciones más severas contra los agresores de animales

Juan Carlos Fortún

Las imágenes de una vagoneta Toyota Corolla, de color blanco, que arrastró varias cuadras a un perro colocó en evidencia la cruda realidad que viven los animales en medio del maltrato y del abandono. El animal no pudo zafarse por la velocidad que imprimió el conductor , pasando por alto que estaba provocando daños a una mascota.

En tanto, la responsable de Control Social y Comunicación del Centro de Albergue Municipal para Canes y Felinos, Ivanna Bianucci, dijo que en esta gestión las denuncias a la línea habilitada se han incrementado en un 400%. Además, agregó que se estima que un 70% se refieren a tenencia irresponsable, un 30% a perros mordedores y un 5% por síntomas de rabia canina. Las denuncias no solo involucran a perros y gatos, sino también hay casos de caballos que transitan sin dueño en la vía pública.

Desde Pofoma señalaron que son varios los casos que han sido investigados por esta unidad de la Policía. Incluso, varias han llegado a la instancia de sentencia, donde en la mayoría de los casos no se ha dado la privación de libertad porque la pena es mínima y se acogen al procedimiento abreviado.

En este momento, Pofoma busca al conductor del vehículo que arrastró al perrito en el barrio Los Ambaibos. D e acuerdo con la versión de los vecinos, el animal de raza mestiza salió a la calle a jugar con otro perro cuan do su dueño salió a la venta. En ese momento el auto embistió al animal y lo arrastró más de 30 metros.

Hay que protegerlos La presidenta de la Asociación Protectora de Animales (APA) de Santa Cruz, Verónica Solíz, señaló que los perros y gatos son animales de compañía en el hogar y no son para que estén expuestos a los peligros de la calle. “Esa actitud irresponsable del vecino debe ser sancionada con montos pecuniarios y si es reincidente vetarlo para la tenencia de animales”, expresó.

Solíz agregó que para evitar la tenencia irresponsable se deb en aplicar políticas de concienciación y amonestación bajo normativa de socialización y de estricto cumplimiento. “Santa Cruz de la Sierra ya no es una ciudad de antaño, es una de las ciudades de mayor crecimiento a nivel Latinoamérica y como tal debe evolucionar e incluir a los animales como parte de la sociedad”, remarcó.

Indicó que no existe políticas de Estado para castigar drásticamente el biocidio o el maltrato dentro de la legislación nacional. Ve conveniente implementar, a través del Ministerio de Educación, la enseñanza del cuidado d e los animales, lo que ayudará a tener una generación menos violenta, menos agresiva y una convivencia más armónica con los animales.

La vicepresidenta del Concejo Municipal, Lola Terrazas, señala que no existe conciencia ciudadana para la tenencia responsable de mascotas. “Las campañas de educación ciudadana para la tenencia de animales domésticos es nula, es por eso que vemos a diario animalitos en situación de calle que son atropellados, muchos son casos que no son del conocimiento de los ciudadanos”, lamentó.