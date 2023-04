Según Salud, el 80% de perros son semidomiciliados; el 10%, domiciliados; el 5%, vagabundos, y solo el 2%, estrictos.

Datos del Ministerio de Salud develan que en el país, de cada 10 perros, ocho son semidomiciliados; es decir, tienen dueño y hogar, pero al mismo tiempo son echados a la calle durante el día, lo que da lugar al incremento de mordeduras y casos de rabia.

El responsable del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud, Grover Paredes, informó a LA RAZÓN que en el país existe un índice elevado de población canina, 2.938.458. Esa cantidad de animales refleja que por cada tres habitantes hay un perro.

De esa cifra, el 80% son perros semidomiciliados; el 10% domiciliados; el 5% perros vagabundos y solo el 2%, perros estrictos (mascotas totalmente humanizadas)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un perro por cada 10 habitantes; sin embargo, en Bolivia la cifra es mucho mayor y las condiciones en la tenencia son irregulares.

El funcionario afirmó que en Bolivia la población canina crece 20% cada año. Este porcentaje es calculado por el Ministerio de Salud en las campañas anuales de vacunación antirrábica.

“La cantidad de perros sube cada año. Calculamos a través de las vacunaciones antirrábicas y casi está en un 22%; es una media bajo la norma nacional de profilaxis que se tiene, relacionando la cantidad de inmunológicos que nos piden por año”, dijo Paredes.

Consideró que la sobrepoblación canina es un problema de salud pública y que la falta de políticas de los gobiernos municipales hace que las personas que tienen mascotas no cumplan las normas sobre la tenencia responsable y que no se frene la comercialización de los animales.

“Lamentablemente, no hay voluntad para frenar este problema que atenta a la salud pública. Las normas y ordenanzas municipales establecen la tenencia de un máximo de dos perros en casa, pero esta disposición no se cumple”, sostuvo Paredes.

NORMAS.

Según la organización Animales S.O.S., la tenencia irresponsable de perros es por la ausencia de una norma que sancione el abandono. “En su generalidad, los perros son objeto de uso y no animales de compañía, no existe un vínculo afectivo entre los dueños y sus perros”, considera.

Señala además que existen leyes locales (ordenanzas municipales) que regulan la tenencia de animales domésticos en seis municipios: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, Tarija y Sucre, que regulan la tenencia de animales domésticos pero que “son deficientes en el sistema de registro de las mascotas y en ninguna ciudad hemos visto la difusión permanente de estas normas”

Además, “el propietario desconoce qué está permitido y qué prohibido. Las sanciones por abandono son mínimas, cuando es precisamente el abandono el que genera gravísimos problemas de salud pública”.

Paredes mencionó que cuatro municipios —El Alto, La Paz, Viacha y Achocalla— trabajan en la modificación de sus normas, específicamente concernientes al endurecimiento de sanciones para los dueños “irresponsables”.

“Esas leyes municipales tienen que fortalecerse como hemos quedado un una reunión para que de una vez la población tome conciencia antes de que crezca más la población canina”.

Señaló que también se busca frenar la venta ilegal de animales en la Feria 16 de Julio y en mercados de Cochabamba (los más grandes de venta de animales del país) para evitar que la población canina se expanda.

Paredes informó que los ministerios de Salud y de Educación iniciarán campañas en los colegios para concientizar a los estudiantes sobre la tenencia responsable de animales domésticos.

Salud registra 9.000 casos de mordeduras de perros de enero a abril

Del 1 de enero al 21 de abril, se registraron en el país 9.001 casos de mordeduras de perros a personas. De ellos, el 38% fueron en Santa Cruz, el 22% en Cochabamba y el 16% en La Paz, de acuerdo con datos del Programa Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud.

“Lastimosamente, las mordeduras de perros registradas en el país son de 16 por día. Hay departamentos que registran un mayor índice; por ejemplo, en La Paz y El Alto 21 personas acudieron a un centro de salud para buscar atención por mordeduras de perros”, informó a LA RAZÓN el jefe nacional del Programa de Zoonosis, Grover Paredes.

Alejandro, de ocho años de edad, atraviesa por momentos difíciles. El miércoles 12 de abril, el niño fue atacado por un perro cerca de su casa, en la zona Villa México de Cochabamba, y le dejó el rostro desfigurado. Tiene 40 días de impedimento y requerirá varias cirugías reconstructivas.

El hecho ocurrió cerca de las 17.30 del miércoles, cuando el infante, luego de asistir a un festejo por el Día del Niño en su colegio, pasaba con su bicicleta por la calle junto a dos de sus compañeros, cuando de pronto sintió que el perro se abalanzó contra su cuerpo.

“Primero le ha agarrado del pie hasta hacerle caer, no quería soltarle, le ha mordido la parte izquierda del rostro y le ha dejado completamente mal. El perro es de uno de los vecinos. Mi sobrino pasaba por el lugar tranquilo, no le ha molestado (al animal)”, relató a LA RAZÓN Lizeth Zeballos, tía del niño, quien afirma que su vida no será la misma por las cicatrices que estarán marcadas en su rostro de por vida.

Paredes explicó que del 100% de los casos de mordeduras, el 30% son por perros domiciliados y el 70% por semidomiciliados; es decir que, a pesar de tener dueño, están fuera de su casa.

El funcionario señaló que además del peligro que significa dejar a los perros fuera de casa, éstos están propensos a sufrir maltratos, desde golpes hasta biocidios.

Así ocurrió con Toffy, una mascota que se encontraba fuera de su casa. La mascota descansaba en la puerta cuando un hombre, sin ninguna razón, alzó piedras y las arrojó al animal y le causó la muerte instantánea.

El hecho ocurrió cerca de las 16.00 del 29 de agosto de 2022. Tras ocho meses de investigaciones, se dio con el paradero de Rony Mendoza, que mató a pedradas a Toffy. La Justicia dictó para el hombre tres años y seis meses de cárcel, acusado por el delito de biocidio. Es la segunda sentencia por biocidio en el país.

“Casi en su totalidad de los casos de mordeduras, maltrato a los animales, biocidios son por la irresponsabilidad de los dueños de las mascotas que las dejan en las calles sin ningún cuidado”, acotó Paredes.

Además de ello, también los casos de rabia canina son una preocupación para el Estado. Entre enero y abril se registraron 39 casos en cinco departamentos: Cochabamba (14), Chuquisaca (12) La Paz (6), Potosí (5), y Tarija (2).

“No queremos lamentar la muerte de nuestras mascotas ni de personas debido a la rabia. Como Gobierno garantizamos las vacunas antirrábicas, pero pedimos también a los dueños de los perros a colaborar con la tenencia responsable de sus animales”, exhortó el funcionario.