En tiempos de Evo, reuniones con empresarios terminaban en mesas infructuosas, recuerda el presidente Arce

El Gobierno busca que las reuniones con los empresarios privados de Bolivia concluyan en acuerdos tangibles y útiles , porque en tiempos del expresidente Evo Morales estos encuentros concluían en mesas técnicas que no lograban acuerdos y se diluían en el tiempo, así lo recordó el presidente Luis Arce, en la entrevista que ofreció la noche de este martes.

“Yo como ministro de Economía he participado de varias reuniones con el presidente Evo, en su momento, con la Confederación de Empresarios Privados se hacía el trabajo, pero nunca se llegaba a nada, y yo también les dije: ‘no comparto eso’ y ellos coincidieron en que no comparten ese tipo de armar mesas de trabajo y que no se llegue a concretar nada. En nuestro Gobierno, con la Confederación tenemos que aterrizar en temas concretísimos”, dijo el presidente en una entrevista con un canal de Tv la noche de este martes.