Erwin Sánchez tras la derrota de Oriente: “Tenemos que volver a ser nosotros mismos”

El director técnico de Oriente Petrolero, dejó sus impresiones luego de la derrota por Copa Sudamericana ante Estudiantes de La Plata. Sánchez demandó más trabajo para mejorar el rendimiento.

Pedro Rivero de Ugarte

“Nos vimos afectados por la falta de competencia, no se jugó ante Real Santa Cruz porque no teníamos jugadores, la mayoría estaban lesionados y no podemos meter a puros chicos jóvenes que todavía no están preparados para jugar en primera división”.