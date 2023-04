“Evista” cree que detrás de la suspensión de las judiciales está la “mente macabra” de Lima

La Asamblea Legislativa Plurinacional suspendió el proceso de preselección de candidatos de las judiciales mientras se resuelva una acción constitucional interpuesta en Beni.

Fuente: ANF

El diputado de la facción radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Daniel Rojas afirmó este jueves que detrás de la suspensión de la preselección de las autoridades judiciales está la “mente macabra” del ministro de Justicia, Iván Lima, con el fin de dilatar el proceso.

“Siempre (quiso copar) desde un inicio (el Órgano de Judicial). No nos olvidemos que él ha hecho cesar a exmagistrados, no nos olvidemos que él, con una acción de cumplimiento, ha vulnerado nuestros derechos como diputados. No nos olvidemos que él maneja todo el control de la fiscalía general del Estado, del Órgano Judicial, del Consejo de la Magistratura, ahora quiere poner a su antojo a todo su entorno, a sus amigos, para que de alguna manera ellos puedan administra la justicia, esa es la mente macabra que tiene el ministro de Justicia, mal llamado justicia”, declaró Rojas ante los medios.

El parlamentario acusó al titular de Justicia de buscar una chicana jurídica para frenar el proceso de preselección de las judiciales como una excusa para ampliar plazos o buscar alguna figura legar para elegir por decreto a las autoridades del Órgano Judicial, situación que iría en contra de la Constitución Política del Estado.

“De alguna manera esta acción que ha presentado una Sala Constitucional en el departamento del Beni es una chicana más jurídica para poder dilatar este tema de la preselección. Yo creo que van a seguir apareciendo quizá muchas trabas en el camino para poder de alguna manera ellos designar por decreto, poner a su antojo este tema del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y del Supremo de Justicia”, añadió.

Al respecto, el diputado del MAS Gualberto Arispe advirtió que no permitirán que el Órgano Ejecutivo designe por decreto a las autoridades judiciales porque es competencia de la Asamblea Legislativa realizar la preselección.

La Asamblea Legislativa suspendió el proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional mientras se resuelva una acción constitucional interpuesta en Beni.