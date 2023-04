“Evista” sobre créditos: No podemos aprobar préstamos a diestra y siniestra para que gasten

Descartó que se busque bloquear los proyectos de ley, pero aseguró que no permitirán que esa plata se vaya sin un objetivo o dirección

El diputado del ala “radical” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricio Mendoza remarcó que una facción de su partido se niega a aprobar los proyectos de ley de préstamos porque consideran que no hay claridad de dónde serán destinados.

“Estos últimos proyectos de ley que están entrando para contrato de préstamo, están entrando sin nombre y apellido. O sea, no podemos aprobar préstamos a diestra y siniestra para que ellos lo gasten y lo desgasten”, afirmó.

Mendoza expresó que la situación no es como la plantean algunas autoridades de Gobierno y que la causa de no aceptar estos proyectos de ley se debe a que no se detalla cómo se invertirá el dinero.

“No es como dice el hermano Presidente (Luis Arce) de culpar ahora a la Asamblea porque no podemos o no se quiere aprobar. Ellos dicen que son los parlamentarios los que no estamos aprobando proyectos de crédito o préstamo que son de aprobación para ellos y no es así”, dijo.

Descartó que se busque bloquear los proyectos de ley y precisó que lo que solicitan es que tiene que estar establecido a dónde se va a destinar y qué se realizará con este monto de dinero.

“Nosotros observamos los proyectos porque no tienen una dirección a dónde ser destinados. Hay que ser responsables. Estamos con puro préstamo, préstamo y préstamo. Yo entiendo la necesidad y entiendo que todos empezamos con préstamos, pero tenemos que pensar, esta plata no puede irse así sin nada, sin un objetivo, sin una dirección, sin un proyecto”, aseveró.

“El hermano ministro (de Economía) desde un inicio nos ha ido mintiendo, nos ha dicho a todos los bolivianos que estamos bien, que estamos creciendo y que hay plata. Hoy en día se ve algo diferente. Deberíamos partir de la realidad para que el pueblo boliviano se prepare y esté prevenido para estas situaciones”, afirmó en relación a las declaraciones del vicepresidente David Choquehuanca, quien dijo que nos quedamos sin plata y ahora nos estamos prestando.

El asambleísta finalizó exhortando a los ministros que trabajen por el país y no hagan daño económico porque son ellos quienes manejan los recursos económicos del Estado. “Cuando nadie se roba los recursos económicos de Bolivia, los recursos alcanzan para todos los proyectos”, aseguró.

También el presidente Luis Arce hizo referencia el martes al “bloqueo” en la Asamblea Legislativa e hizo un llamado a la unidad del MAS y denunció que “algunos legisladores” no quieren aprobar los proyectos de ley en favor de las regiones.

En su discurso, el mandatario recordó que hay “mucho interés por dividir”, y que no avance la “unificación” del partido oficialista que -consideró- les pertenece a las organizaciones sociales.

“Hay que ser muy claros: todos nosotros provenimos de nuestro instrumento político, el MAS IPSP que le pertenece al pueblo boliviano, pertenece a nuestras organizaciones sociales a las que tenemos que cuidar y por las que tenemos que trabajar”, señaló.

