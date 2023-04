Gobernador de Cochabamba resalta el trabajo interinstitucional para dotación de agua

El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, informó que se trabaja de manera interinstitucional entre el Gobierno central, la Gobernación y los municipios para la dotación de agua destinada a riego y consumo.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

El gobernador Sánchez participó del primer programa radial institucional de este 2023 “Voces de la Llajta”, espacio en el que abordó temas referidos a agua, salud y economía del conocimiento.

Expuso la cobertura, hasta ahora lograda, con agua de Misicuni para riego en el Valle Bajo, incrementando a 600 hectáreas entre 2021 y 2022, y agua potable para la zona sur.

El gobernador también informó sobre los avances que se tiene para trasladar agua del Trópico al Valle Alto, a través del proyecto “Sistema de riego valles de Cochabamba”.

Así también se refirió a la Ciudadela de la Salud y al nuevo enfoque de salud desde una mirada de prevención “Más salud menos enfermedad”, que se vincula con la implementación del Plan Integral de Salud que abarca como estrategia a municipios saludables.

La autoridad habló sobre ciencia y tecnología a partir de la economía del conocimiento para generar desarrollo. “Si no avanzamos en la ciencia, no vamos a poder implementar la tecnología y si no aplicamos bien la tecnología, el desarrollo no va a avanzar”.

“A través de este medio radial podremos ampliar nuestra cobertura de información a la población. Casi es imposible llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas con información personalizada, pero a través de este medio podremos ampliar la información”, sostuvo.