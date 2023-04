Gobierno traza triángulo hacia la dictadura con “leyes malditas”, advierte diputado Alarcón

El legislador dijo que el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas atentará contra el derecho a la protesta social, porque el Gobierno definirá arbitrariamente lo que es o no terrorismo o legitimación de ganancias ilícitas

“Las leyes malditas”, el control en la preselección de las máximas autoridades judiciales y la designación de Jhonny Aguilera como el operador en “terrorismo” de Estado es el “triángulo” que traza el Gobierno hacia una dictadura, sostiene el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, en un análisis respecto al proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas.

En criterio del legislador existe un “triángulo de la dictadura”, que se sustenta en tres vértices, en un vértice están las “leyes malditas” del Gobierno nacional para conculcar derechos y eliminar a las disidencias sociales y políticas.

En el segundo vértice está la “apropiación y control del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura en estas elecciones, manipulando la fase de preselección. No hubo consenso en el reglamento impuesto por rodillo del MAS”.

Y en el último vértice está la designación del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, “que es el experto en el terrorismo de Estado”, sostuvo Alarcón en la entrevista semanal de la ANF que transmite por su cuenta de Facebook.

“Si se cierra ese triángulo se va hacia la dictadura”, sostuvo el legislador quien es miembro de la Comisión de Constitución, instancia en la que se suspendió el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas.

Dijo que depende de la sociedad frenar estas “leyes malditas” mediante las movilizaciones pacíficas y sin violencia, porque las protestas son un derecho como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aseguró que CC no se opone a una ley de legitimación de ganancias ilícitas, pero que tenga una base en los estándares internacionales y que sea producto de la concertación y el diálogo entre mayorías y minorías.

Cuestionó que el Movimiento al Socialismo no tenga esa voluntad de consensuar estas normas, sino de imponer entregando los proyectos 24 horas antes de su tratamiento, sin dar la posibilidad de por lo menos analizar los pros y los contras.

“Esa es su táctica del rodillo del MAS, no tiene la intención de concertar. Ellos en el fondo no son democráticos, quieren hacer creer que son, pero no lo son”, afirmó Alarcón, porque una actitud democrática es sentarse con la oposición a debatir conceptos, analizar legislación comparada y construir normas para fortalecer la democracia, aunque eso no le interesa al oficialismo.

Ratificó que el proyecto de ley 280/22 establece seis figuras penales. El terrorismo tiene una tipificación “laxa y ambigua” porque no incluye en el tipo penal a la “organización terrorista”. La definición que usa el MAS de terrorismo “elimina el derecho constitucional a la protesta social porque castiga con 20 a 25 años de prisión, además del decomiso de los bienes.

Esto queda en plena evidencia cuando en su redacción señala que este delito afectará a las personas que intimiden a la población o a un sector de ella con el fin de obligar al gobierno nacional a realizar o abstenerse de realizar un acto, por medio de acciones que restrinjan la libertad de las personas, detalló el diputado opositor.

“El que intimide o genere pánico alarma colectiva con el objeto de subvertir el orden constitucional -para el gobierno toda marcha es desestabilizadora- deponer al gobierno elegido constitucionalmente. Todas las marchas supuestamente quieren sacarlo (al Gobierno)”, explica Alarcón.

Hace énfasis en el inciso a) del artículo 133, que deja establecido que será sancionado el que “Ejecute acciones con la intención ni siquiera que se concrete el daño, de provocar la muerte graves lesiones corporales o restricción de la libertad de las personas”.

En relación al financiamiento del terrorismo, dijo que atenta contra toda actividad económica de las personas físicas y jurídicas. El castigo penal es de 15 a 20 años de prisión, confiscación de bienes, pérdida de personalidad jurídica, entre otras acciones contra las personas que “deliberadamente, directa o indirectamente transfieran, recursos o derechos mediante actividades ilegales o legales, conociendo que será utilizados, en todo o en parte por un terrorista o para cometer un delito de terrorismo.

La norma señala “que el delito se comete aún cuando los fondos, bienes, recursos, activos o derechos no hayan sido utilizados o no estén vinculados a un acto terrorista específico, o con independencia de si la persona que lo cometió está en territorio nacional o en otro país…”

Respeto a la legitimación de ganancias ilícitas, Alarcón considera que la regulación es “ridícula” y “absurda” porque el oficialismo sin sustento amplió los delitos principales, por ejemplo: contrabando, terrorismo, estafas y otras defraudaciones, delitos ambientales, explotación ilegal de recursos minerales, venta o compra de recursos minerales, delitos tributarios, entre otros. En la norma, aparecen como “delitos precedentes”.

Precisó que en todas partes del mundo el lavado dinero se circunscribe con delitos principales del cual surge la plata sucia, ilícita a muy pocos delitos como terrorismo, narcotráfico, organizaciones criminales de tráfico de personas, tráfico de órganos y tráfico de armas.

El problema es que bajo estos criterios no se va a necesitar abrir un proceso penal por el delito principal, sino por los delitos “accesorios” o precedentes.

Alarcón también advirtió el riesgo de la figura de agente encubierto y las entregas vigiladas, cree que servirá para armar casos contra los sectores sociales o contra los opositores políticos al Gobierno.

“Ellos dicen que se puede aplicar cuando hay ausencia de pruebas, estas son técnicas especiales de investigación debe ser el remate de una investigación probada (…) para hacerlos caer, se supone que el Estado ya tiene evidencias (de la organización criminal). Pero aquí dice que aunque no haya prueba”.

En su opinión, el agente encubierto cumplirá un papel de “agente provocador”, cita que eso ocurrió -aunque para ese tiempo no existía esta figura- en el caso del Hotel Las Américas que sirvió para acusar y encarcelar a líderes y empresarios cruceños.

Alarcón sostiene que el gran problema es que el Gobierno usa las normas a su conveniencia, es decir, definirá arbitrariamente qué es un hecho de terrorismo y qué no es un acto terrorista, porque hay un sistema de total sumisión de las instituciones. “Estas figuras se vuelven una bomba de tiempo para las garantías ciudadanas”.

Expresa su desconfianza en jueces, fiscales y policías sometidos al poder político, porque el mayor riesgo es “crear falsos delitos para castigar a los ciudadanos que disientan con el Gobierno (…) Hay un panorama punitivo bastante complicado.

